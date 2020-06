Cuál fue el último proyecto de Héctor Suárez para la televisión

El actor Héctor Suárez siempre se caracterizó por ser un hombre apasionado por su profesión y siempre entregado a su arte. De hecho, el también comediante se mantuvo al pie del cañón hasta el último momento que le fue posible y a pesar de su delicado estado de salud. El último proyecto en el que tuvo la oportunidad de trabajar, antes de su lamentable partida, fue en la serie Run Coyote Run, en donde el actor dio muestra de su gran profesionalismo, desafiando las recomendaciones de sus médicos, quienes le había sugerido evitar trabajar e incluso viajar, pues parte de sus escenas en esta serie se realizaron en el estado de Sonora.

De acuerdo con Gustavo Loza, el director de esta producción, Héctor estaba muy convencido de continuar trabajando, por lo que contra todo pronóstico, se aventuró a viajar hasta el norte del país para grabar su participación. “Fíjate que desde el año pasado que lo invité a participar en esta serie que hicimos juntos; de hecho, el doctor le recomendó que no fuera porque estábamos filmando en Sonora y en Arizona, entonces el traslado era de dos horas y media en avión, más unas cuatro en carretera y no le habían dado permiso de asistir a filmar”, reveló Loza en entrevista con Ventanenado.

Sin embargo, para Don Héctor Suárez el estar frente a las cámaras haciendo lo que más le gustaba hacer era como una inyección de vida, por lo que convencido, se aventuró a realizar la que sin saberlo, sería su última aparición en la pantalla chica. “Fiel a sus convicciones y siempre echado para adelante me dijo ‘… Yo voy porque voy, porque si no me muero, yo necesito estar en el set y yo quiero ir contigo’. Entonces hablé con Héctor su hijo, que también tenemos una gran amistad, y me dijo ‘Por favor te encargo mucho a mi papá, ya sabes cómo es, está delicadísimo y la verdad es que no debiera ir’”, aseveró el director de Run Coyote Run.

Finalmente, el actor pudo grabar sus escenas con gran satisfacción. Sin embargo, ya no pudo ser testigo del resultado final, según lo pudo constatar Gustavo Loza. “Le escribí y le dije ‘Hola Héctor, fíjate que en la noche va a salir tu capítulo para que estés pendiente’, y no me contestó y esa fue la última comunicación que tuve con él”, reveló el director.

Además de Run Coyote Run, Héctor Suárez se encontraba en pláticas para la realización del programa que marcaría su gran regreso a la pantalla chica de la mano de Televisa. Se trataba del show Ahí Va el Golpe, en el compartiría créditos con la comediante Anabel Ferrerira y bajo la producción de Luis de Llano y Daniel Shain. De hecho, el actor ya había comenzado la lectura de los primeros guiones y los ensayos. Sin embargo, los preparativos de la serie tuvieron que ser pausado debido a los problemas de salud del histrión.

