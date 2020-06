Irene Esser revela que ha terminado su relación con el hijo de Andrés Manuel López Obrador

Aunque Andrés Manuel López Bletrán e Irene Esser siempre fueron muy discretos respecto a su noviazgo, ha sido la modelo venezolana quien se ha confirmado de forma pública el final de su relación con el segundo hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Si bien, la también actriz no ofreció mayores detalles al respecto, sí fue clara al hacer mención que por el momento se encuentra soltera.

Fue durante una reciente entrevista virtual con la modelo mexicana Karin Ontiveros, en la que se centraron en hablar del certamen Miss Universo, del que ambas fueron parte en 2012, que Esser se sinceró respecto a su vida personal y habló como pocas veces sobre su relación con el hijo del mandatario. “¿Estas soltera?”, le preguntó Ontiveros de forma directa, a lo que Esser contestó: “Sí”.

La separación de la pareja ya se había hecho pública desde el pasado 2 de abril, a través del medio Cuna de Grillos, en donde se daba por hecho que López Beltrán y Esser habían decidido terminar su relación. “Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del Presidente de México, y la modelo venezolana Irene Esser han puesto una pausa en su noviazgo. La pareja, que acaparó los reflectores desde noviembre de 2018, lleva un mes de rompimiento. Él, en México; ella, en Venezuela”, precisó el portal en su cuenta de Twitter. Sin embargo, fue hasta este fin de semana cuando la modelo lo ha confirmado de viva voz.

Una de las primeras veces que la pareja se dejó ver de forma pública fue durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018. Desde entonces, las apariciones de la pareja fueron esporádicas y siempre optaron por mantener su relación al margen de sus vidas públicas. De hecho, López Beltrán y Esser volvieron a dejarse ver como pareja durante la ceremonia que el presidente encabezó en el Zócalo de la Ciudad de México, por su primer año de mandato, en diciembre de 2019.

Fiel siempre a su discreción, Irene Esser habló por primera vez de su noviazgo de forma pública en noviembre de 2019, casi un año después de su primera aparición pública. En aquella ocasión, la también actriz fue cuestionado sobre los rumores que los rodeaban y en los que se apuntaba a que la pareja se habría casado en una ceremonia íntima y secreta. “No estoy casada”, dijo durante una entrevista con el periodista venezolano Luis Olavarrieta, para después aclarar: “No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar”.

