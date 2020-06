Rebecca Jones habla del por qué el confinamiento no es nuevo para ella

Los últimos dos años han sido para Rebecca Jones de mucho aprendizaje y reflexión. Y es que en 2017, la actriz fue diagnosticada con cáncer de ovario, una noticia que sin duda le cambió por completo su perspectiva sobre la vida, enfrentando con total entereza su enfermedad hasta vencerla. Es por eso que, en medio de la pandemia que vive el mundo por el coronavirus, la actriz se encuentra en un estado mental de mucha paz, pues la experiencia por la que atravesó le ha dado las armas para hacer de este complicado momento más llevadero.

En una reciente entrevista con el programa Venga la Alegría, Rebecca compartió que lo que vivió durante su lucha en contra del cáncer, no solo la preparó para enfrentar el encierro, también para mantenerse siempre positiva frente a las circunstancias, por muy complicadas que éstas sean. “Con lo que me pasó, tengo más armas para afrontar lo que está pasando, porque yo mucho tiempo me aislé, yo tuve que aislarme necesariamente y con unas quimios terribles, fueron ocho quimios, fueron seis meses por lo menos de decir agradezco que sigo aquí. Entonces aprendí a lidiar con las vicisitudes y a agradecer", comentó.

Y es que la actriz reconoció que, aunque en ocasiones llegó a sentir que no podía más, el reflexionar en que cada momento de su existencia podría ser el último, la llevó a revalorar su vida y a querer disfrutar todos los instantes, buenos y malos, como si el mañana no existiera. "Yo me la paso acordándome que es el último segundo de mi vida tal vez, y eso me hace feliz", señaló.

Fue justo en medio de la cuarentena, que Rebecca Jones celebró su cumpleaños número 62, confinada en su casa, pero bien apapachada por sus amigos y su familia, quienes a la distancia le hicieron sentir su cariño. En aquella ocasión, la actriz hizo gala de su optimismo, agradeciendo por todas las muestras de cariño y buenos deseos recibidos y por poder celebrar un año más de vida.

Sobre este día y ante la situación actual reflexionó: “Este año mi cumpleaños fue súper especial por una razón: la gratitud. Hoy más que nunca agradezco el precioso regalo de la vida, así como la cantidad de muestras de cariño que recibí y recibo diariamente. Esto, más haber compartido con los seres que más amo, hicieron un día increíblemente feliz para mí. Gracias por todos y cada uno de sus regalos y mensajes llenos de buenos deseos y cariño. Gracias”, compartió en sus redes sociales.