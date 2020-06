Lucero habla del angustiante momento que vivió a bordo de un avión

Lucero ha encontrado en su canal de Youtube, el medio perfecto para sincerarse y hablar de los momentos más relevantes de su vida y su carrera, revelando secretos nunca contados e incluso compartiendo detalles de su intimidad como pocas veces. En su más reciente aportación, la intérprete de Electricidad habló de una de las experiencias del pasado más aterradoras que vivió a bordo de un avión, el cual a medio vuelo tuvo que ser devuelto a su origen debido a una supuesta amenaza de bomba.

Así lo reveló la cantante en la más reciente entrega de Mucho Qué Contar, en donde Lucero relató los momentos de angustia y miedo que vivió hace unos años. “Esto pasó durante un viaje, estábamos volando desde Perú, me parece que a Panamá, algo iba yo hacer en Panamá, y en Perú estaba yo filmando la película de Deliciosa Sin Vergüenza”, contó. “De las pocas cosas que me han pasado en los aviones… Despega el avión y a eso de 45 minutos de vuelo, se oye que el piloto dice por el sonido del avión: ‘Señoras y señoras, tengo que avisarles que tenemos que regresar al aeropuerto de Lima, porque tenemos una posible amenaza de bomba en el avión”, relató la también actriz.

Como era de esperarse, el temor se apoderó de la cantante, al igual que los demás pasajeros, quienes desesperados esperaban aterrizar pronto. “Ustedes imaginarán la clase de estrés y de nervios que empezamos a vivir los pasajeros que volábamos en ese avión. Había gente que estaba llorando, angustiadísima, con un nivel de ansiedad y de angustia verdaderamente importante, en lo que vuelo regresaba a Lima”, contó.

Por suerte, lograron aterrizar exitosamente en Perú, recibiendo a su llegada nuevos detalles sobre el incidente que los mantuvo en vilo mientras surcaban el cielo. “Lo que había sucedido realmente es que un pasajero no había abordado ese avión y había abordado su maleta, habían llevado su maleta a la parte de la carga, pero el pasajero no se subió… Realmente sucedió nada malo. Después nos dijeron que habían revisado esa maleta como debía haberse y que no había ningún peligro y no hubo realmente amenaza. Lo que pasa es que había una maleta sin dueño en el avión y pues resultó muy sospechosa”, relató.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la actriz no se explica cómo fue que el piloto decidió soltarles la mala noticia de tajo, ni suavizarla, sorprendiéndose así misma por haber mantenido la calma, a pesar de estar en medio de una situación bastante complicada. “Lo que yo todavía no entiendo es por qué el piloto nos asustó de esa manera y fue tan honesto y tan sincero en decir las cosas de esa forma… hoy que lo cuento pues me río… pero sí fueron momento de mucho susto, de mucha tensión de estar todo el tiempo con un susto tremendo de pensar qué podía pasar", finalizó.

