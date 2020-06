Fernando del Solar y la fuerte decisión que ha tomado sobre su salud

La vida le ha puesto grandes retos a Fernando del Solar, mismos que él ha logrado superar de forma valiente. A finales del año pasado el conductor enfrentó un difícil episodio en cuestiones de salud, pues fue internado en el hospital debido a una neumonía. Luego de un tiempo lejos del ojo público, el argentino regresó a sus redes sociales, donde se ha mostrado sólo optimista y enfocado en su recuperación, además, ha sido muy abierto con sus seguidores con relación a lo que ha vivido. Con esa sinceridad y transparencia que lo caracterizan, Fer ha abierto su corazón para hablar de la fuerte decisión que tomó hace tiempo respecto a su salud y explicado las razones que lo convencieron a hacerlo.

Al hablar de los duros momentos que ha vivido con respecto a su salud en entrevista para el programa Sale el Sol, Fernando reveló que hace dos años firmó un documento en el que expresó su voluntad en caso de un escenario desalentador. El conductor aseguró que esta decisión no fue sencilla, pero tuvo sus razones para tomarla. “Porque ya había pasado por una situación parecida y no me hubiese gustado estar en coma o inconsciente durante años y tener a toda la familia pendiente”, explicó luego de detallar en qué consiste dicha misiva. “Es una carta donde uno aclara, en uso de todas sus facultades, que en caso de tener que mantenerte vivo por medios mecánicos o por medios artificiales, tú pides, siendo consciente hoy y estando bien... que así no quieres vivir”.

El conductor contó que su familia no sabía de la existencia de dicho documento, hasta hace poco, y como era de esperarse, no fue sencillo enterarse. “Mis papás no sabían, pero ya estaba firmada, sí (para) mis papás fue muy fuerte”, dijo Fer y explicó que incluso durante el episodio que vivió en diciembre pasado, nadie conocía su decisión. “En el momento pasó todo tan rápido que ni siquiera alcancé a decirles: ‘Oigan, hay una carta firmada, no tienen que hacerse responsables de nada, porque ahí dejo todo escrito’, ahora ya lo saben”, comentó.

“Pero a su vez mis papás, Ana, mis hermanas, todos agradecieron que estuviese esto porque de esa manera nadie tiene que tomar esa responsabilidad”, continuó Fernando. “Está escrito en papel, nadie tiene que hacerse responsable porque ya es mi decisión, es mi voluntad, déjenme volar, y de alguna manera eso quita presión, quita tensión, a toda la familia, dejas tranquilidad”, reflexionó el conductor. Y aunque ha dejado ver gran fortaleza al hablar de temas tan sensibles, Del Solar se mantiene positivo y espera que nunca se le dé uso a dicho documento. “Toco madera y espero que ya no vuelva a pasar”, dijo.

El amor de los suyos ha sido el mayor apoyo y también la más grande motivación en la recuperación de Fernando, tal y como él mismo lo ha expresado. “No siempre estoy en positivo, hay días buenísimos y días no tan buenos, pero de donde saco las fuerzas es de las ganas de vivir, de seguir viendo crecer a mis hijos, de seguir paseando con mi pareja, de seguir comiéndome el mundo, de seguir caminando, de seguir descubriendo, de seguir aprendiendo, me aferro a esas cosas”, comentó hace unos días en entrevista para el programa De Primera Mano.

