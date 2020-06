La romántica felicitación de Fernando Reina a Galilea Montijo en su cumpleaños

Hace unos días, Galilea Montijo arrancaba junio con la mejor actitud, pues ni la pandemia iba a impedir que celebrara su cumpleaños. Y el gran día ha llegado, la conductora está cumpliendo un año más de vida, y aunque debido a la contingencia actual seguramente no tendrá una concurrida fiesta llena de amigos como las que suele organizar, lo que es un hecho es que estará rodeada del amor de su familia. Para iniciar los festejos de esta fecha tan especial, la estrella de Hoy ha recibido la más romántica felicitación de parte de su esposo, Fernando Reina, quien no ha escatimado en palabras con tal de homenajear a la mamá de su hijo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Desde temprano, Fernando tomó su cuenta de Instagram para dedicarle a Galilea una sentida felicitación de cumpleaños, confirmando una vez más lo enamorado que está de la conductora. “¡Todas estas eres tú! Gracias por otro año más de risas y amor, aún en tiempos difíciles”, escribió el empresario en las primeras líneas de su publicación, la cual acompañó de un emotivo video. Dicho clip mostró con una recopilación de momentos entrañables de la estrella de televisión, desde viajes especiales e instantes divertidos y cotidianos en casa, hasta algunas lindas escenas de su faceta como mamá de Mateo, y otras más como la más linda cómplice de Claudio y Alexis, los hijos mayores de Reina, todo con el tema Just The Way You Are de Bruno Mars como fondo, elección que seguramente no fue al azar.

VER GALERÍA

“Para quienes estamos en tu vida, tu cumpleaños sólo es el pretexto para hacerle un homenaje a la extraordinaria persona que eres ¡Te amo!”, finalizó Fernando su post, el cual le valió que sus muchos de sus seguidores halagaran el detalle a su esposa. Y es que, desde hace casi nueve años, cuando los dos se dieron el sí para toda la vida, ninguno ha perdido la oportunidad de expresarle su amor al otro, demostrando que son un matrimonio tan sólido como enamorado.

VER GALERÍA

Otra de las personas que no podía pasar por alto el cumpleaños de Galilea es su inseparable amiga Inés Gómez Mont. “¡Feliz cumple a unas de las personas más especiales en mi corazón! Feliz cumple Galilea, tú sabes lo importante que eres para mí y mi familia”, escribió la ojiazul en su Instagram al compartir una serie de fotos con momentos divertidos junto a su comadre, como cariñosamente suele llamarla debido a su papel como madrina de su hija María. “¡Que sigan las risas y que siga la vida como tú la sabes vivir! Siempre serás mi eterna quinceañera, ¡divina! Jajajaja te amo”, finalizó la también conductora.

Tal parece que en la familia Reina Montijo las celebraciones no paran, pues apenas hace unos días celebraron el cumpleaños número 14 de Alexis, el primogénito de Fernando. Galilea, quien siempre ha sido muy cariñosa con los hijos mayores de su marido, aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras al jovencito, reiterando la alta estima que le tiene. “Eras un bebé todavía en la foto. Ya 14 años. Te amamos Alexis”, escribió en su Instagram al compartir una foto de una celebración anterior del entonces festejado. Según ha dejado ver la conductora en sus redes sociales, al parecer se encuentra en Acapulco, por lo que probablemente sea en casa de ahí que celebre con los suyos su cumpleaños.

VER GALERÍA