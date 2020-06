¿Cantante o actriz? La guapa sobrina de Anahí revela si seguirá los pasos de su tía

El gran parecido físico que existe entre Anahí y su sobrina Ana Paula es impresionante, tanto así que los fanáticos de la estrella han comentado sobre ese aspecto, comparando incluso a la jovencita con uno de los personajes más famosos de la actriz, ‘Mia Colucci’, de la telenovela Rebelde, como ocurrió recientemente. Y claro, tras esta observación ha venido de la mano una importante pregunta, pues ahora que la hija de Marichelo tiene 16 años, hay quienes desean saber si ella seguirá los pasos de su famosa tía, que se alejó de la pantalla chica hace ya algún tiempo para dedicarse de lleno a su familia.

Esta vez, Ana Paula puso fin a las interrogantes, cuando en sus redes sociales invitó a sus seguidores a interactuar con ella. Fue a través de ese espacio que un usuario no pudo contener la curiosidad y lanzó la pregunta, “¿por qué no te dedicas a ser cantante o actriz?”. De lo más sincera la joven respondió, haciendo evidente que con el paso de los años sus ideas han cambiado. “De chiquita decía que sí y que yo quería ser cantante, actriz o cualquier cosa que tuviera que ver con ese medio, pero cuando crecí me di cuenta que la verdad no es lo que yo quiero hacer…”, escribió en las primeras líneas de la publicación.

Eso sí, la sobrina de Anahí fue muy honesta e hizo énfasis en lo relacionado al aspecto musical, con la finalidad de que todo quedara puntualmente aclarado. “Prefiero ir solo a ver los conciertos, porque para empezar no canto para nada, jajaja”, escribió de lo más simpática, descartando así que pueda seguir los pasos de su tía, quien lo mismo ha triunfado en la música como en la actuación. De esta manera, Ana Paula pone fin a la incertidumbre, aunque tampoco reveló en qué ámbito le gustaría incursionar.

Por ahora, y a pocos meses de cumplir 17 años de edad, la jovencita disfruta de compartir sus experiencias y anécdotas en las redes sociales, por lo que se ha convertido en toda una influencer dando incluso algunos tips de belleza, como lo hizo a finales de mayo al publicar un tutorial de maquillaje, esto a petición de los usuarios. Por supuesto, entre sus fans no podía faltar su tía Anahí, quien en esa ocasión escribió un comentario para destacar lo guapa que luce su sobrina a cuadro. “Más hermosa y explotas”, comentó la intérprete.

Desde pequeñita, Ana Paula ha sido muy cercana a Anahí, de hecho, la cantante ha expresado el amor tan grande que tiene por ella, como lo hizo hace varios años en una entrevista en el programa de Don Francisco, justo cuando RBD era una de las bandas más populares en la escena musical. “Es lo más importante de mi vida, la amo ¡ay, la extraño!”, comentó por aquel entonces, pues aseguró que tenía un mes sin verla. “Es hija de mi hermana, así que es como muy fuerte ese lazo, es mi bebita…”, dijo.

