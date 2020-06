Ni con un bracito lastimado el hijo de Michelle Renaud dejó de divertirse

Siempre cercana a sus seguidores, Michelle Renaud suele publicar en sus redes sociales los mejores momentos de su día día, tanto en lo laboral como en lo personal. Y algunos fans notaron que en las fotos junto a su hijo Marcelo que el pequeño usaba un yeso, situación que los preocupó. Ante las preguntas, la actriz decidió explicar lo sucedido y contó que su niño, quien hace unos meses cumplió tres años, sufrió una pequeña caída, y aunque no fue nasa serio, decidieron ponerle un yeso de manera preventiva. "No le pasó nada grave, se fisuró un poquito el codo porque se cayó y como que se torció. No fue nada grave, pero le enyesamos porque como iba a estar en una alberca el doctor nos dijo que así podía hacer todo sin lastimarse”, contó en entevista con Las Estrellas. “Parece que se rompió y que es más aparatoso, pero en realidad nada más era para que pudiera seguir nadando”, aseguró. Tener el brazo inmovilizado no impidió que Marcelo se divirtiera al máximo en la alberca y de hecho Danilo Carrera, el novio de su mamá, se convirtió en su compañero de juegos y ambos la pasaron de lo mejor estando juntos. La actitud positiva del niño ante la situación adversa hizo reflexionar a Michelle. "Desde que nació me enseña algo nuevo todos los días y ahora con su yeso me demostró que los obstáculos siempre son mentales", escribió la actriz en su Instagram al compartir algunas fotos y videos de su pequeño. "Yo estaba preocupada de que la pasara mal con el yeso y él en cambio decidió sacarle todo el provecho y no dejó de hacer nada por traerlo, al contrario se sentía más fuerte y orgulloso de si mismo por lograrlo todo", contó Renaud, quien ayer reveló que ya le habían quitado el yeso a su hijo. Haz click abajo para ver lo bien que la pasó Marcelo.

