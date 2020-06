Martha Debayle celebra el cumpleaños de su marido con un divertido mensaje

Emocionada, Martha Debayle no ha querido pasar la oportunidad de celebrar una fecha muy especial para su familia. Y es que este 2 de junio, la presentadora ha festejado por todo lo alto el cumpleaños número 52 de su esposo, Juan Garibay, con el que lleva más de nueve años de matrimonio. Como suele hacerlo con los momentos importantes en su vida, la locutora de radio quiso compartir su felicidad con todos sus seguidores, enviando un divertido mensaje a su amado Spiderman, como le dice de cariño.

A través de su perfil de Instagram, Martha publicó una fotografía, en donde podemos ver a su marido muy guapo, vistiendo un elegante esmoquin negro y posando con mucho estilo para la lente de la también empresaria. La postal la hizo acompañar de su sincera felicitación, dedicándole unas cariñosas palabras muy a su estilo. “Feliz cumpleaños @onegaribay. Eres impresionante, dulce, amable, inteligente, bien conservado y un adorable SMF de 52 años. Amor y salud hoy y siempre. P.D. Díganle qué significa SMF porque no sabe”, escribió Debayle en su publicación entre caritas sonrientes.

Debajo del post de Martha, Juan se apresuró a agradecer el lindo mensaje de su esposa, dedicándole unas palabras muy cariñosas y preguntándose por lo que su esposa quiso decir en su felicitación. “Happy Covid-Bday to me! Gracias primor, chiquita preciosa. Festejar contigo es un gran placer. ¿Qué es SMF?”, preguntó Garibay, provocando un sinfín de respuestas por parte de los seguidores de la comunicadora. “Es SpiderMan Forever”, interpretó uno de sus followers. “Sexy Man Forever”, contestó otro, mientras que otros insitieron en que se trataba del acrónimo de So Much Fun (Muy divertido), sin que la duda fuera resuelta al 100 por ciento.

La publicación de Martha trajo consigo una ola de felicitaciones para su marido, entre las que destacó de la de Eugenia Debayle, hermana de la locutora, quien no dudó en enviar sus buenos deseos para su cuñado. “Happy Birthday Juan! ¡te mando muchos besos!”, escribió la conductora entre emojis de flores y celebración.

Apenas en febrero de este año, Martha y Juan celebraron nueve años de matrimonio. Una fecha que la conductora celebró a través de sus redes sociales, compartiendo con sus seguidores las lecciones que ha aprendido a lo largo de sus años junto a su marido. “Esto es lo que he aprendido: “1. Cuando algo funciona, funciona y no hay que batallar 2. Las batallas se escogen porque no todas valen la pena 3. Aprecia lo que es porque eso es lo qué hay 4. Be the bigger better person (se la mejor y más grande persona) 5. Quiere lo que tienes en lugar de buscar tener lo que quieres 6. No hagas cosas para las cuales tengas que pedir perdón, y si las haces pide perdón for real”, se puede leer en una parte de su mensaje con el que dejó en claro que su amor por Juan es incondicional.

