Juan Soler revela que no ha pasado la cuarentena a solas, ¿con quién está?

Aunque Juan Soler ha dicho en repetidas ocasiones que por el momento no está buscando el amor en alguna app de citas, como se llegó a rumorar hace unos meses, lo cierto es que el actor ha pasado la cuarentena muy bien acompañado. Así lo ha revelado en una entrevista reciente en la que habló sobre cómo ha vivido estos meses de confinamiento y cómo los ha enfrentado para hacer más llevadero el encierro. Pero ¿quién o quiénes acompañan a Juan en sus días de cuarentena? Él mismo lo ha aclarado.

Se trata de sus dos hijas, Mia y Azul, frutos de su relación con Maki, quienes han permanecido al lado de su papá desde que se comenzaron a tomar medidas más estrictas de distanciamiento social en México, lugar donde actualmente reside el actor. “Tengo a mis hijas viviendo conmigo en mi departamento. Ahí están las nenas desde el 12 de marzo que no salen del departamento”, contó Soler en una reciente entrevista con Televisa Espectáculos.

Sobre cómo han sido estos días al lado de sus hijas, el guapo actor confesó que en ocasiones salen a dar paseos en auto y así descansar un poco del encierro, siempre siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de forma muy responsable. “Nuestros paseos son: yo me subo a la camioneta y con las ventanas abiertas salimos a dar una vuelta, vamos a La Marquesa y paseamos. No se pueden bajar en ningún lado porque todo está cerrado, pero tenemos esos paseos”, explicó el actor al relatar cómo han tenido que adaptarse a esta nueva realidad.

Además, Juan Soler confesó que durante estos días, ha intentado sacarle el mayor provecho a su tiempo libre, pues además de poder disfrutar plenamente a sus pequeñas -ya lo hemos visto armar rompecabezas y hacer divertidos videos-, el actor se ha concentrado en aprender nuevas cosa. “(He tomado) un curso de finanzas que estuvo sensacional, la verdad, y luego tomé un curso de oratoria que también está muy interesante… un curso de cocina también, curso de hacer pan, estoy haciendo un pan riquísimo”, contó.

Y es que el artista de 54 años ha encontrado en estas actividades el remedio para la ansiedad que ha experimentado debido al constante estado de alerta en el que se encuentra, como millones de personas en el mundo, y la incertidumbre, debido a la pandemia. “Me hago demasiados problemas por la gente. Entonces, al no poder estar con ellos, al no poder ir a visitarlos, no poder ir a resolver los problemas, me empezó a causar mucha angustia, pero con todo el mundo, con todos siempre estoy al pendiente, de la gente que quiero obviamente, entonces esto me está curando”, finalizó.

