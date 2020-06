'No tengo anticuerpos ni un organismo defensor': Memo del Bosque

Si hay algo que ha caracterizado a Memo del Bosque es la honestidad y la transparencia. El productor de televisión ha sido abierto al abordar la delicada situación de salud por la que ha atravesado, así como los logros que ha tenido en su recuperación. A finales del año pasado se sometió a un trasplante de médula ósea, procedimiento que fue determinante para que hoy su organismo se encuentre 'completamente limpio’, tal y como él mismo lo dijo hace tiempo. Memo ha explicado en una entrevista reciente que dicho como consecuencia de dicho tratamiento tiene células nuevas, pero que no tiene anticuerpos.

A finales del año pasado, Memo permaneció varias semanas en el hospital, donde fue sometido a un trasplante de médula ósea, y una vez estuvo en condiciones, regresó a su casa para continuar desde ahí con su tratamiento. "Dentro de todo lo triste que se vive afuera y todos los decesos, a mí de alguna forma el seguir recuperándome en casa me cayó, por ese lado, bien, pero ya no pude seguir con los chequeos que tenía que aplicarme cada 15 días”, explicó el productor en entrevista para el diario Reforma.

Del Bosque señaló además que, por instrucción de sus médicos, debe mantenerse estrictamente en casa, ello debido a que su condición lo hace más vulnerable a cualquier contagio. “Tengo células nuevas, gracias al trasplante de médula que me hicieron en diciembre, pero no se han enfrentado a ninguna enfermedad, entonces no tengo anticuerpos ni un organismo defensor", explicó. No obstante, el estar en casa no ha sido impedimento para que regresara al trabajo, pues ha encontrado la forma de hacerlo a distancia. “Trabajando en un proyecto muy bonito que me llena el alma y los sentidos. Ya muy pronto lo daremos a conocer”, reveló hace unas semanas en sus redes sociales, refiriéndose al parecer al reencuentro del exitoso programa noventero El Calabozo, que se realizó hace poco, así como al show de entrevistas que ha llevado a cabo por su canal de YouTube Memo del Bosque TV.

Siempre cobijado por el cariño de los suyos, Memo está agradecido por haber recobrado su salud, y está decidido a disfrutar cada momento de su vida, pues todas sus vivencias lo han llevado a reflexionar sobre la importancia que valorar hasta el más mínimo detalle de su día a día: “La enfermedad me hizo valorar cosas tan pequeñas y básicas como un trago de un jugo, cosas que te gustan y no las puedes tener en ese momento porque no te las permiten”, comentó. "Te das cuenta que disfrutas cosas como cocinar, que además en esta época si lo haces en casa ayuda y fomenta la unión familiar", aseguró.

Además de trabajar, Memo ha aprovechado este tiempo en casa para disfrutar junto a su familia y realizar varias actividades. “Una difícil etapa de vida, pero buena para mantenernos activos y ocupados en casa, disfrutarnos en familia, leer, cocinar, escribir, limpiar, bailar, hacer fotos del recuerdo, escuchar música y salir más fortalecidos en nuestra fe y conciencia para ser mejores en todo”, escribió el productor en su Instagram.

