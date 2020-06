Daniel Arenas sobre pasar la cuarentena solo: ‘La mente te juega cosas inimaginables’

La pandemia que atraviesa el mundo, debido al brote de un nuevo coronavirus que ha puesto en jaque los sistemas de salud en cientos de países, ha hecho que millones de personas se mantengan en cuarentena voluntaria a la espera de que la emergencia pase y las cosas vuelvan a la normalidad, en medida de lo posible. Sin embargo, el encierro y la incertidumbre ha comenzado a pasar factura en algunas personas, quienes han experimentado un sinfín de emociones como la ansiedad y la depresión, algo que según los expertos es normal en estos casos. Una de esas personas es Daniel Arenas, quien ha tenido que pasar la cuarentena en su casa de Colombia, donde las restricciones son aún más estrictas, prácticamente solo, lo que ha provocado que el actor pase por una serie de sentimientos que él mismo no había experimentado, a pesar de que admite ser un hombre muy hogareño y solitario.

Así lo reveló durante una charla virtual que mantuvo con Zuria Vega, en donde el colombiano se sinceró respecto a la forma en la que lo ha afectado la cuarentena y cómo le ha hecho para no sucumbir ante los malos pensamientos. “Tú sabes que yo siempre decía que para mí el estar solo no era difícil porque yo soy muy solitario y estoy como muy acostumbrado a estar en mi casa, a estar encerrado, pero este (la cuarentena) es otro tema…”, dijo el actor entre risas, al reconocer que el confinamiento no ha sido lo que él esperaba.

Y es que Daniel admitió que en ocasiones, el encierro total le ha hecho pasar por momentos de no querer saber nada del mundo exterior. "La mente te juega cosas inimaginables. Yo he pasado por la etapa de no querer saber de nadie, de no querer hablar con nadie. Dejé de seguir todo lo que sea noticia, hasta de chismes, de todo… también dejé de ver la televisión, los noticieros, los periódicos", señaló.

Sin embargo, el actor ha tratado de verle el lado positivo a la situación, aprovechando cada lección que le ha dejado la emergencia, esperanzado en que tras esta experiencia, las cosas cambien para bien. “Ha sido una gran experiencia para crecer, para mirar hacia adentro, para replantearse cosas y espero que todo el mundo esté como en las mismas, queriendo encontrar cosas nuevas con toda esta experiencia", comentó.

Finalmente, Daniel Arenas se dijo afortunado de poder estar en casa, sabiendo que su familia, a la que no ha visto a lo largo de estos meses, se encuentra bien y con salud. "Me siento muy bendecido porque yo estoy bien, estoy a salvo, no tengo la necesidad que tienen muchísimas personas de salir, mi familia también está bien, cada quien en su momento y viviendo lo que tienen que vivir, pero en medio de todo sanos y resguardados", puntualizó.

