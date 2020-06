Enamorada, Africa Zavala presume su embarazo junto a su novio León Peraza

Luego de haber anunciado su embarazo en exclusiva para las páginas de ¡HOLA!, África Zavala y León Peraza cuentan los días y las semanas con emoción para la llegada de su primer hijo. A través de sus redes sociales, la pareja ha compartido algunos detalles de esta tierna etapa que atraviesan, siempre mostrando lo mucho que les ilusiona saber que pronto podrán tener entre sus brazos a su bebé. A pesar de que ambos han sido muy abiertos al hablar de la próxima llegada de su retoño, hasta el momento, eran pocas las postales que había en la que los podíamos ver juntos disfrutando de esta dulce espera, pues ha sido la actriz quien más ha mostrado la evolución de su embarazo y ha hablado sobre lo que ha experimentado a lo largo de estos meses. Sin embargo, este fin de semana, la pareja se dejó ver como pocas veces, disfrutando de su compañía y de lo más cariñosos.

A través de su perfil de Instagram, León compartió una linda fotografía en la que se le puede ver acompañado de la madre de su hijo, disfrutando de un momento de relajación, mientras disfrutan de su amor. En la imagen, llama la atención la pancita de África, la cual cada día luce más grande y con la que simplemente luce encantadora. “Amor, familia y libertad... #enladulceespera #losamo”, escribió el guapo actor junto a la instantánea con la que ha conseguido miles de likes y cientos de comentarios de parte de sus fans, en donde no han dejado de felicitarlos por la llegada de su bebé y enviándoles sus mejores deseos para el inicio de esta nueva faceta en sus vidas.

Sin duda alguna, África y León lucen sumamente enamorados y felices con el lindo momento que están atravesando. De hecho, la pareja ya ha comenzado a pensar en boda, idea que se ha fortalecido con la próxima llegada de su primer hijo. “Nunca he sido del matrimonio, pero sí ya lo estamos pensando; igual no es algo que me guste tanto, pero sí por el bebé y porque nos amamos y estamos felices. Pero sí lo hemos pensado más por el bebé”, reveló Zavala hace unos meses en una entrevista con el programa Hoy.

A lo largo de estos meses, la protagonista de telenovelas como Amorcito Corazón se ha abierto con sus seguidores, hablando con toda sinceridad sobre lo que ha significado esta nueva experiencia en su vida y de lo que espera de la maternidad. Además de reconocer que durante su dulce espera, la cual se ha dado en medio de la emergencia sanitaria que enfrenta el mundo, también se ha tomado el tiempo para reflexionar sobre sus nuevas prioridades y la forma en la que su vida ha cambiado a raíz de su embarazo.

“Ahora sé que alguien depende mí. Me cambió el mundo completamente, pues ya se piensa en alguien más…”, reflexionó la actriz en una reciente entrevista con el diario Excelsior. Es por eso, que la actriz está más que convencida que una vez pasada la pandemia, las cosas se tienen que comenzar a hacer de manera diferente, mostrando su optimismo por dejar un mejor mundo para su bebé. “Vamos a ser diferentes, vamos a cambiar nuestra conciencia y valorar el sol, el mar, los árboles. La naturaleza se está curando…”, agregó.

