'Estamos esperando una nueva vida', Adrián Uribe anuncia que volverá a ser papá

Sin duda alguna, Adrián Uribe se encuentra en medio de un importante momento en su vida, luego de haber pasado por algunos años un tanto complicados. Por un lado, el actor disfruta del éxito profesional con la telenovela Como Tú No Hay Dos, de la cual es doblemente protagonista, pues interpreta a unos hermanos gemelos. Además, su corazón se encuentra muy contento, pues desde hace unos meses, el también comediante comenzó una relación con la modelo de origen brasileño Thuany Martins. Por si eso fuera poco, la felicidad de Adrián va en aumento, pues ha anunciado con mucha emoción que ¡volverá a convertirse en papá!

Así lo hizo saber el artista de 47 años a través de su perfil de Instagram, en donde compartió una hermosa postal en la que aparece junto a Thuany, arrodillado ante ella y besando su vientre. Junto a la imagen, el actor compartió un emotivo mensaje en el que hizo un recuento de las dificultades que atravesó hace unos años y las puso en perspectiva respecto al momento que vive actualmente. “Hace dos años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando ¡una nueva vida! Mi amor @thuanymart: gracias por hacerme el hombre ¡más feliz del mundo!”, compartió el actor con todos sus seguidores.

Por su lado, la futura mamá compartió la misma fotografía en su cuenta de Instagram, acompañándola de un romántico mensaje dedicado al también conductor y a su bebé que viene en camino. “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. Soy afortunada por tenerte en mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ¡ahora somos tres! ¡Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”.

Las redes sociales de los orgullosos padres se han llenado de cientos de felicitaciones y buenos deseos para la nueva etapa que están por enfrentar, ahora como una feliz familia. Entre los comentarios de sus seguidores destacaron los de sus amigos famosos como Andrea Legarreta, Omar Chaparro, Sebastián Rulli, Odalys Ramírez, Eugenio Derbez, entre muchos otros, quienes expresaron su felicidad por la buena nueva.

Para Adrián Uribe la experiencia de la paternidad no es nueva, pues también es padre de Gael, un jovencito de 17 años, fruto de su relación con Karla Pineda, de quien se separó en 2008. A través de sus redes sociales, el comediante suele compartir detalles de su faceta como papá, dejándose ver de lo más entregado a su hijo y disfrutando de cada momento que pasa a su lado.

