Conoce al diseñador mexicoamericano que estuvo a cargo de los trajes espaciales de SpaceX

El mundo ha sido testigo de uno de los acontecimientos históricos más relevantes de los últimos años el pasado 30 de mayo: el exitoso lanzamiento al espacio de la nave Crew Dragron, que tras 19 horas de viaje, se ha acoplado a la estación internacional la mañana de este domingo. Se trata de la primera vez que una empresa privada, colabora mano a mano con la Nasa en el lanzamiento y puesta en órbita de una nave tripulada y en este caso fue SpaceX, compañía propiedad del magnate de origen sudafricano Elon Musk. Esta hazaña, también trajo al centro de la atención el nombre de Jose Fernandez, diseñador de origen mexicoamericano que fue el encargado de crear los increíbles y sofisticados trajes espaciales -con todo y cascos-, que Bob Behnken y Doug Hurley, los dos astronautas al frente de esta misión, usaron al momento del lanzamiento.

Los trajes llamaron la atención por su simplicidad y elegancia, pues a diferencia de los trajes espaciales que en otras ocasiones hemos visto, los de Jose son un poco más ajustados al cuerpo y lucen realmente cómodos. Y qué decir de los cascos, los cuales fueron creados a través de una impresora 3D y que sin duda alguna nos recordaron los integrantes del dúo francés de música electrónica Daft Punk, lo cual tiene una explicación muy simple: Fernandez ha diseñado vestuario para los músicos en varias ocasiones, por ejemplo, para su participación durante la entrega del Grammy en 2014.

De hecho, el diseñador ha colaborado con varias producciones de Hollywood en la creación de vestuario y escenografía, sobre todo en películas de superhéroes y relacionadas con la tecnología y el espacio como: Black Panter, Capitan America: Civil War, Iron Man 2 y Men in Black, por mencionar algunas, anotándose un nuevo logro con el diseño de trajes espaciales, que si bien parecen sacados de una película de ciencia ficción, ahora son parte fundamental de la historia de la humanidad. Y es que son considerados una obra maestra del diseño y la ingeniería, pues además de que hacen lucir muy bien a Bob y Doug, éstos también funcionan como un elemento fundamental a la hora de tripular la nave, pues se conectan a ella para un mejor control de la misma, además protegerlos durante el viaje. VER GALERÍA

Elon Musk fue el encargado de contactar a Jose Fernandez para invitarlo a colaborar en su ambicioso proyecto, el cual, confesó el diseñador, creyó que se trataba de una película por lo que creyó que el nombre de la compañía era el título de una cinta. “SpaceX, la compañía de Elon Musk, me contactó para preguntarme si podía crear un traje espacial. No sabía lo que era SpaceX y pensé que era una película. Después me di cuenta de que era un programa espacial real”, reveló Fernandez en una entrevista para Bleep Magazine en febrero 2016.

Viendo el traje llevaron los astronautas finalmente, es evidente que el propósito de Jose fue el crear un traje minimalista y con estilo, cumpliendo con el objetivo de crear un ‘esmoquin para el espacio’, tal y como él mismo lo confesó en la misma entrevista de 2016, donde reveló cuales fueron las bases de la creación de los atuendos que hoy lo tienen en el centro de la atención.

