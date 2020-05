PRIMICIA ¡Sherlyn ya es mamá!

El gran momento llegó en la vida de Sherlyn, después de meses de anticipación y emoción por convertirse en madre por primera vez, este sábado 30 de mayo la actriz ha recibido a su hijo. Fue a principios de diciembre, que en las páginas de ¡HOLA!, la orgullosa mamá sorprendía al compartir la buena nueva con el mundo. Cinco meses después, el pequeño André y su mamá se encuentran bien ante este esperado nacimiento. Apenas hace cuatro días, Sherlyn posaba con una desbordante pancita que adornó con un cubrebocas y una máscara protectora, imagen junto a la que escribió: “Esperando a mi príncipe André, mi pequeño”, haciendo referencia a la pandemia; y es que en últimas fechas Sherlyn había compartido cómo había sido para ella llevar esta dulce espera en momentos tan complicados para el mundo.

Hace una semana, Sherlyn anunciaba el nombre que había elegido para su primogénito: “Su nombre es André. El hombre que vino a cambiarlo todo y volvió mi mundo un lugar de arcoíris, atardeceres de colores, lluvia de luz y brillo, te amo amado hijo, Dios sabe en cuántos lugares le hablé de ti de rodillas, hoy mi amado André falta muy poco parte verte mi cielo”.

La emoción que embargaba a la actriz ha quedado reflejada a través de los mensajes que compartió en sus redes sociales en sus más recientes publicaciones. “A unos días de que llegue mi hijo quiero darle gracias a mi maravilloso cuerpo, gracias por permitirme dar vida, valoro y agradezco cada kilo, cada cosa que sacrificó para que mi hijo creciera sano y fuerte dentro de mí, gracias por cada subidón de hormonas, gracias por los ascos que fueron un aviso de que todo estaba fluyendo bien, gracias por transformarte y ayudarme a entender que me estoy convirtiendo en mamá”, comienza el texto que escribió hace unos días.

“Gracias por la maravillosa elasticidad que me ha mostrado que yo también debo ser flexible y ceder a los cambios en lugar de resistirme, gracias por mandarme a dormir en medio de pláticas porque era justo lo que mi hijo necesitaba. Perdóname por todas las veces que fui dura y estuvo incómoda o me quejé por sentirme gorda, hinchada o no suficiente, hoy comprendo que nunca he estado más linda que en esta etapa en la que la vida crece dentro de mí…Hoy le prometo a mi cuerpo ser paciente, entender los cambios, abrazarlos con amor y estar atenta a lo que me pida”, finalizó.

