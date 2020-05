Tania Ruiz responde a quienes le preguntan por Peña Nieto: 'Lo más importante es estar felices'

Si por algo es conocida Tania Ruíz, es por ser una persona muy cercana a sus fans, pues siempre se toma el tiempo para responder sus preguntas, agradecer de forma personal los halagos y hasta resolver las curiosidades respecto a su vida privada. Justo como sucedió hace unos días, cuando la modelo presumió en sus redes sociales unas fotografías en las que simplemente luce bellísima y que le hicieron acreedora a un sinfín de piropos de parte de sus seguidores, quienes no dejaron de resaltar lo guapa que se veía con ese increíble look. Sin embargo, hubo otros que quisieron saber respecto a su noviazgo con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, quien tiene varios meses de no aparecer en la galería de Instagram de la potosina.

Dispuesta siempre a hablar con la verdad, Tania Ruiz se tomó la delicadeza de responder a varios de sus seguidores que querían saber del político mexicano y su relación. De muy buen humor, la modelo contestó a sus seguidores revelando algunos detalles al respecto y dejando en claro que pese a que Peña Nieto ya no aparece en sus fotos en redes sociales, el amor entre ellos sigue vivo y que todos los rumores que apuntan a una supuesta separación son falsos.

“Lo más importante es estar felices y ser tú mismo en la relación. Ahora sí que la pareja está para sacarnos lo mejor y siempre tener equilibrio emocional”, contestó Tania a uoa de sus seguidores que destacó lo afortunado que era Peña Nieto por tener a una mujer tan guapa como ella a su lado, sacando el lado más reflexivo de Ruiz. Entre los comentarios también destacó el que Paulina Peña Pretelini le dejó en su publicación, llenando a la novia de su papá de halagos.

No es la primera vez que Tania se sincera con sus fans a través de sus redes sociales y habla de su relación con Enrique. Hace unos meses, la rubia modelo se puso a contestar algunas preguntas de sus followers revelando las razones por las que el expresidente ya no aparece en sus postales. “Mi vida privada, en cuanto a mi relación, no me gusta exponerla”, respondió ante la insistencia de sus seguidores que no dejaban de pedirle nuevas fotos junto a su novio.

Fue hace casi un año cuando Tania Ruiz hizo oficial su noviazgo en redes sociales, al compartir en Instagram Stories la primera fotografía al lado de Peña Nieto, en la que se les veía de lo más felices y enamorados. “Gracias Dios por crear este encuentro con esta persona tan hermosa. Por todas las cosas buenas que vivimos y tenemos, pero, sobre todo, por hacerme ver donde no están mis límites en el amor, como en todo. Se que hay algo inmenso que nos sostiene y protege y eres tú. ¡Gracias por tanto!”, escribió la potosina junto a su foto.

