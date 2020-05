¡Casi gemelos! Michelle Salas y la foto que demuestra que es idéntica a Luis Miguel

Una de las relaciones padre e hija que más causa curiosidad es la de Michelle Salas y Luis Miguel, de la cual poco se conoce, pues el intérprete suele ser muy celoso de su vida privada y son contados los detalles al respecto que ha llegado a compartir con su público, algo en lo que se parece mucho a su hija, quien prefiere mantener su vida privada al margen de su carrera. Sin embargo, no es en lo único que se parecen, pues la joven modelo es prácticamente un clon de su papá, sobre todo en su etapa infantil, donde prácticamente podrían pasar por la misma persona.

Prueba de ello es la foto del pasado que la influencer compartió a través de Instagram Stories. En ella, se puede observar a Michelle cuando era una niña, esbozando una enorme sonrisa que bien podría delatar que la pequeña ha hecho alguna travesura de la que no se arrepiente. Además, Michelle lleva un corte de pelo muy similar al que su padre solía usar en los años en los que cantaba 1+1= a 2 enamorados.

Comparando con fotos de la infancia de Luis Miguel con las que en ocasiones Michelle suele compartir de cuando era pequeña, queda en evidencia que la también hija de Stephanie Salas es el vivo retrato de su papá, compitiendo algunos rasgos tan característicos como la sonrisa, los ojos y el carisma, algo que la misma Michelle admite son algunas de las virtudes que admira de su papá.

Aunque Michelle Salas prefiere mantener su vida privada al margen de su carrera, de vez en cuando comparte algunos detalles de su vida familiar. De hecho, siempre que tiene la oportunidad, la actriz se encarga de dejar en claro su admiración por Luis Miguel. “Yo estoy muy contenta y estoy muy orgullosa… admiro muchísimo a mi papá y admiro muchísimo su historia”, comentó hace unos años a los micrófonos del programa Ventanenando.

Aunque poco se sabe de cómo es la relación actual de Michelle y Luis Miguel, la vlogger se ha encargado de insistir en su postura de mantenerse discreta respecto a su vida íntima, siempre aclarando de forma muy puntual y sin entrar en detalles los rumores que suelen rodear su convivencia con el cantante. Justo como sucedió hace unas semanas, cuando sus seguidores se percataron de que la bisnieta de Silvia Pinal no felicitó a su papá de forma pública, por lo que los cuestionamientos no se hicieron esperar. “El hecho de que a lo mejor haya sido cumpleaños de mi papá, quién quita que yo lo haya felicitado a él y no lo haya posteado porque quiero que todo mundo ponga like a la foto… pero me molesta el hecho de que todo mundo piense que tienes que hacerlo (público)…”, comentó en una reciente entrevista.