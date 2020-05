Una mudanza y una cirugía, así ha pasado la cuarentena Elizabeth Gutiérrez

A diferencia de otras celebridades, Elizabeth Gutiérrez ha pasado una cuarentena un tanto complicada, pues si ya de por sí el estado de alerta en el que se encuentra gran parte del mundo es estresante, la actriz tuvo que resolver algunos pendientes familiares, así como atender problemas de salud que prácticamente eran impostergables y que a pesar de la pandemia tuvo que sacar adelante, obviamente de la mano de su pareja, William Levy, y de sus dos hijos. Fue así que Elizabeth enfrentó una mudanza y una delicada cirugía, mientras el mundo se encontraba en estado de emergencia, intentando controlar la pandemia por el coronavuirus.

Así lo reveló la actriz mexicana durante una charla virtual que mantuvo en el canal de Instagram You Are The New Beautiful, en donde la artista platicó sobre cómo ha vivido la cuarentena y los retos a los que se ha enfrentado a lo largo de la misma. Además de convertirse en maestra de sus dos hijos, Elizabeth explicó que en plena pandemia, tuvo que ingresar al quirófano debido a un problema de salud del que no dio muchos detalles, pero que reconoció la venía afectando desde hace tiempo. "Era algo que me tenía que remover porque me estaba creciendo, era como un embarazo", comentó la actriz sobre su intervención. “No crean que me fui a hacer lipo ni nada”, bromeó entre risas, provocando también las carcajadas de sus entrevistadoras.

En ese mismo sentido, Elizabeth habló de cómo fue tener que entrar a cirugía y acudir al hospital en medio de una pandemia, lo cual reconoció la llenó de temores, pues incluso tuvo que someterse al test para descartar que fuera portadora del coronavirus antes de su operación. "Te da miedo, no por la cirugía, porque gracias a Dios mi doctora es muy buena, sino por el hecho del virus, toda la gente está ahí y tuve que hacerme la prueba de Covid-19, me la hicieron por la nariz y fue una sensación horrible, pero estoy libre de Covid…”, celebró.

Por otro lado, Elizabeth también reveló que fue justo durante la cuarentena que, junto a su familia, hicieron maletas y se mudaron a la casa que construyó junto a William, tras años de mucho esfuerzo y constancia. "Todavía falta (cosas por hacer en la casa) porque obviamente todo está cerrado, pero es una bendición. Fue en un momento inesperado y ésta siempre ha sido la casa que mis hijos sienten como su hogar”, dijo con mucha ilusión.

La actriz aprovechó la ocasión para dejar en claro que a pesar de todo lo que se dice alrededor de su relación con William Levy es falso y que entre ellos el amor está más fuerte que nunca, pues incluso dijo, que fue el actor de origen cubano quien se encargó de dirigir toda la mudanza.

