'Te amamos', la tierna felicitación de Galilea Montijo para el hijo mayor de su esposo

Sin duda alguna, Galilea Montijo es una mujer de gran corazón, pues a lo largo de su relación con Fernando Reina Iglesias, la presentadora ha dejado en claro que su amor lo entrega en la misma medida a su hijo Mateo, así como a los dos hijos mayores de su esposo, Alexis y Claudio, frutos de su relación con Paola Carus, con quien la conductora mantiene una relación muy cercana y cordial. Prueba de esto, es la cariñosa felicitación que la tapatía dedicó a Alexis en su cumpleaños número 14.

Fue a través de Instagram Stories que la presentadora del programa Hoy celebró el cumpleaños del mayor de los hermanitos de Mateo por todo lo alto, dejando en claro todo su amor por quien en más de una ocasión ha dicho considera como su hijo. Galilea compartió una tierna fotografía de uno de los cumpleaños anteriores del ahora jovencito y sobre la cual dedicó un lindo mensaje de celebración: “Eras un bebé todavía en la foto. Ya 14 años. Te amamos Alexis”, escribió.

Por su lado, Fernando también expresó su cariño al mayor de sus tres hijos a través de una emotiva publicación que hizo en su perfil de Instagram. “Eres un hombre al que amo profundamente y por el que hoy vuelvo a vivir a través tuyo como adolescente. Te disfruto tanto que todos los días doy gracias a Dios de poder volver a ver el mundo por medio de tus acciones”, expresó el orgulloso papá junto a una fotografía familiar en la que también aparece, junto a Galilea, la madre del cumpleañero. Debajo, Inés Gómez Mont, amiga cercana de la familia también felicitó al jovencito: “Feliz cumple a mi mero mero que es único”, escribió.

Galilea siempre ha sido muy abierta a hablar de su relación con los hijos de Fernando Reina y no duda en compartir con ellos los momentos más importantes de su vida con ellos, creando así una hermosa y gran familia. “Los hijos de mi marido son mis hijos, son mi familia, su ex mujer de verdad la adoro y es mi amiga, no sabes cómo me ayuda con Mateo…”, contó hace unos años la presentadora durante una de sus participaciones en el programa Hoy en el que abordó el tema.

De hecho, en semanas recientes, la conductora no dudó en compartir parte de su protagonismo en el matutino de Televisa al aparecer a cuadro al lado de Paola Carus, quien ayudó a Mateo a preparar una dulce y deliciosa sorpresa para su mamá, en vísperas del Día de las Madres, una fecha muy especial para ambas mujeres, quienes se han entregado por completo a esta importante faceta. Hay que recordar, que Carus es una chef muy reconocida en Acapulco, por lo que su participación en el programa les vino como anillo. “Sabes que te amo, te adoro…”, dijo Galilea a su invitada, mientras se abrazaban de forma fraternal y sellando así el emotivo momento del que fueron protagonistas.

