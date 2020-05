Mauricio Ochmann le pone ritmo de salsa a la cuarentena

Estos días de confinanamiento no son fáciles para nadie, sin embargo algunos famosos han logrado tomarlo de manera más positiva y Mauricio Ochmann es uno de ellos. El actor contó recientemente que se encuentra en Los Ángeles, al igual que Aislinn Derbez y su hija Kailani, y aunque confesó que ha echado mucho de menos a su hija mayor, Lorenza, hace todo lo posible por mantenerse de buenos ánimos. Y qué mejor forma de entreterse y pasarla bien que bailando, por eso, el intérprete ha tomado gusto por presumir sus pasos mejores movimientos en TikTok. Hace unas semanas Mauricio había causado sensación en dicha plataforma con su versión de uno de los bailes virales del momento, y es que para hacerlo optó por no usar playera, dejando al descubierto se ejercitado cuerpo. Ahora, este galán ha compartir un clip parecido, pero esta vez ha mostrado que la salsa es otro de los ritmos que domina. Aunque estos clips suelen ser bastantes breves, unos segundos fueron suficientes para que Mau contagiara su energía y entusiasmo, no por nada ha logrado hacerse de casi dos millones de seguidores en esta aplicación; haz click abajo para ver sus mejores bailes en TikTok.

Loading the player...