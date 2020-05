¿Cómo es conocer a las estrellas de Hollywood? Galilea Montijo lo revela

Además de guapa y carismática, Galilea Montijo es una mujer sencilla, razón que también ha contribuido a que sea una de las famosas más queridas de la televisión en México. Junto a Inés Gómez Mont ha logrado hacer una gran mancuerna, y no sólo por la profesión que comparten, sino por la sólida amistad que mantienen. Hace unos días ambas mantuvieron una amena charla en la que recordaron algunas experiencias que vivieron cuando conocieron a algunas estrellas de Hollywood, entre ellas, Meg Ryan, JLo y Pierce Brosnan, algunas de las cuales resultaron muy amenas y otras no del todo gratas, sin embargo hoy todo lo toman como entretenidas anécdotas.

Galilea contó cuál fue su experiencia años atrás cuando conoció a Meg Ryan y su esposo, Fernando Reina, quiso pedirle una foto con ella. “Dijo: ‘no, no, no’, así como si le hubiera dicho ‘me regalas tu casa’. No sé qué pensó”, recordó la conductora en un Instagram Live con Inés, señalando que al parecer la actriz no entendió bien sus intenciones. “Estábamos en Italia, hace mucho. Ni siquiera terminó de decirle, porque llegas así de ‘disculpa’, los latinos somos en esta parte conscientes, voltea la mujer y nos gritó horrible. Estaba en el mismo hotel, iba saliendo, estaba esperando a alguien, por eso me atreví”, relató.

La conductora contó además que hace tiempo coincidió con Jennifer Lopez en un establecimiento en Miami, y aunque en esa ocasión no intentó buscar una foto de recuerdo, comentó que esperaba una reacción distinta ante un gesto de cortesía que le hizo. “Sí sentí feo, un poquito. No le tomé foto ni nada, pero estaba en la misma vitrina, ella quería ver unas cosas que había ahí, yo les dije a los niños: ‘Vénganse para acá’, como diciéndoles ‘háganse un lado, para que la señora vea’, porque habla español, y tú dirías ‘gracias’ pero ella vio y ni volteó”, recordó la estrella de Hoy.

Galilea también compartió la anécdota de un viaje con Inés y otras amigas en el que se toparon a Pierce Brosnan, a quien ella en ese entonces se refería como “el de James Bond”. La conductora comentó que a sabiendas de que a veces las celebs no siempre son accesibles, ella no quiso acercarse al galán de Hollywood. “Les decía: ‘No, pídanlo ustedes’. Estaba sentado con su esposa, leyendo el periódico, ni siquiera estaba comiendo, estaba esperando el desayuno. Ahí va Inés, le dice ‘perdón, sabemos que es molesto, podemos tomarnos una foto con usted’. Ya estaba lista la cámara, él sin voltear a vernos, estaba leyendo el periódico y dijo: ‘Este no es el momento…’”, recordó, versión que fue confirmada por la ojiazul.

Pero Galilea también ha tenido gratas experiencias con algunas celebridades, tal es el caso de Kylie Jenner, con quien en alguna ocasión coincidió en un establecimiento. “Me encontré a la Kardashian, a la chiquita a Kylie Jenner, vieras qué encantadora ella… Monísima con mis hijos, les sonreía y todo en la tienda, el guarura era el que casi casi cerraba la calle para que pasara Kylie”, recordó, al parecer aludiendo también a los hijos mayores de su marido.

