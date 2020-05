'La he extrañado horrores', Mauricio Ochmann cuenta que no ha visto a su hija mayor El actor pasa la cuarentena en su casa de Los Ángeles, por lo que se le ha complicado reencontrarse con Lorenza, quien vive en la Ciudad de México

Al igual que millones de personas en todo el mundo, Mauricio Ochmann se mantiene en confinamiento, a la espera de que pase la emergencia sanitaria por el coronavirus, en su casa de Los Ángeles. Si bien, este tiempo le ha permitido al actor disfrutar al 100% a su pequeña hija Kailani, fruto de su relación con Aislinn Derbez, también le ha impedido poder ver con Lorenza, su hija mayor, quien vive en la Ciudad de México y que debido a las restricciones que se han impuesto debido a la pandemia, les ha sido prácticamente imposible reencontrarse.

Así lo reveló el actor durante una charla con el programa Un Nuevo Día, en la que habló sobre cómo ha vivido estos días de cuarentena y de lo mucho que desea poder ver en persona a Lorenza. “Yo soy muy hogareño y me gusta estar mucho conmigo, he estado disfrutando mucho a la bebé. A mi hija más grande la he extrañado horrores porque ella está en México y yo en Los Ángeles", comentó. Afortunadamente, los nuevos medios de comunicación han permitido que Mauricio y la jovencita de 15 años se mantengan cerca y en contacto, a pesar de la distancia. “Gracias a la tecnología nos podemos ver mucho”, confesó el guapo actor, confiado en que la emergencia pronto pasará y podrá reencontrarse con Lorenza.

Sin duda alguna, para Ochmann no hay nadie más importante en la vida que sus dos hijas, algo que se encargó de dejar muy en claro durante la charla con el matutino de Telemundo, pues en ella reveló con quién pasaría sus últimos días, de saber que está a punto de morir, tal y como su personaje en la serie que protagoniza actualmente llamada R. “Si yo supiera que son mis últimos días, los viviría con mis dos hijas y con mis perros en la naturaleza, disfrutando del aire y de la naturaleza”, confesó.

No es la primera vez que el artista de 42 años habla de lo mucho que extraña a Lorenza. De hecho, el pasado Día del Niño, Mauricio le dedicó un emotivo mensaje, en el que dejó en claro lo mucho que desea estar cerca de su hija. "Extrañando abrazarte @lorochmann te amo y te agradezco porque a través de ti rescaté a mi niño interior, recordar es volver a vivir. Que no se nos olvide vivir el presente y disfrutar el hoy”, compartió el actor en una publicación dedicada a su retoño el pasado Día del Niño.

Sin duda alguna, Mauricio Ochmann y Lorenza han formado un vínculo muy especial. De hecho, el actor procura tomarse algunos días para entregarse por completo a la convivencia con su hija e incluso cada año se toman unas vacaciones a solas, para disfrutar de su compañía plenamente. Es por eso que no es de extrañarse que ambos añoren tenerse cerca, sobre todo en estos días que se han tornado complicados para miles de personas en todo el mundo.

