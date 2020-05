La novia de Raúl Araiza habla de las hijas del conductor: ‘Son unas adoradas’

La pandemia no ha sido ningún obstáculo para que Raúl Araiza y María Amelia Aguilar disfruten su amor, sino todo lo contrario, pues estos días de confinamiento les han servido para conocerse aún más y crecer como pareja. La especialista del programa Hoy habló recientemente sobre su noviazgo con el conductor, revelando que desde el principio él le ha demostrado que quería una relación seria. Y tan es así que la psicóloga ya ha convivido con las hijas del presentador, tal como lo reveló hace tiempo Camila, su primogénita, al revelar que incluso ha encontrado un gran apoyo en ella. Ahora ha sido María Amelia quien ha revelado cómo se lleva con las hijas de su pareja, asegurando que las cosas han marchado de lo mejor entre ellas.

Aunque en un principio María Amelia no pensó que El Negro buscaría de alguien con una ‘vida hecha’ como la tiene ella, resultó que sí, pues justamente algo que tienen en común, ya que ambos tienen hijos de relaciones pasadas. “Yo pensé que en algún momento Raúl iba a querer salir con chavitas, actrices o modelos, y no con una mujer como yo, que tiene una vida hecha, completamente resuelta en todos los sentidos, divorciada desde hace 11 años, sin problemas con mi exmarido, y con hijos grandes”, contó hace poco la también conferencista en entrevista con TVyNovelas.

Y quizás haya sido debido a su experiencia como madre divorciada, que logró entenderse bien no sólo con el conductor, sino también con sus hijas, Camila y Roberta, de 23 y 21 años respectivamente, pues contó que su convivencia ha sido totalmente natural y espontánea. “Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue”, aseguró María Amelia. “Tengo una gran conexión con Camila, y Roberta es una tipaza, tiene muchos amigos en común con mi hijo el grande porque tienen la misma edad”, contó.

Mientras que la especialista ya conoce y ha convivido con las hijas de Raúl, lo cierto es que no ha sucedido lo mismo con sus propios hijos, pues explicó que debido a la contingencia actual no ha podido darse el encuentro entre ellos y el conductor. “Todavía no han podido conocer a Raúl debido la pandemia, entonces no han convivido, pero están muy contentos con la relación”, señaló la psicóloga. La pareja inició su noviazgo en enero pasado, pues aunque los dos ya se conocían desde hace varios años, su relación había sido sólo de compañeros y amigos y fue hasta finales del año pasado que El Negro le propuso que empezaran a salir pero ya en otros términos.

Y si bien la relación entre el conductor y la psicóloga va viento en popa, ella aseguró que por ahora ninguno tiene la intención de apresurar las cosas, por lo que no han considerado dar un paso más adelante en su noviazgo. “La verdad es que soy de la idea de que todo a su tiempo, en su momento; hacer un pastel demanda mucho tiempo en el horno, y los dos estamos en una edad en la que ya sabemos lo que queremos”, señaló Maria Amelia a dicha revista, aunque dejó entrever que no se cierra a la posibilidad más adelante. “A lo mejor en cinco años pasa, pero no está en nuestros planes ahorita ni vivir juntos ni casarnos, estamos disfrutándonos”, comentó.

