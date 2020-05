Yadhira Carrillo y su problema de audición a raíz del estrés

Los últimos meses han sido una montaña rusa de emociones para Yadhira Carrillo. Y es que la actriz atraviesa por un momento muy complicado en su vida familiar, debido a la detención de su marido, el abogado Juan Collado, quien desde julio del año pasado se encuentra en el Reclusorio Norte. Las horas de angustia e incertidumbre que ha vivido la también empresaria, han comenzado a pasar factura en su salud, pues derivado del difícil momento que vive Yadhira fue diagnosticada con la enfermedad de Ménnière, la cual se manifiesta en el oído, provocando la pérdida de audición y vértigo.

Así lo reveló Carrillo durante su última visita al Reclusorio Norte, a donde acude cada semana sin falta a encontrarse con su marido, en donde habló con toda sinceridad sobre la afección que la ha aquejado durante los últimos días. “Me dio hipoacusia súbita y me quedé completamente sin sonido en este oído (izquierdo), entonces todos los días me inyectan cortisona, me dan mucha cortisona tomada también para que se pase”, reveló la actriz.

Sin más rodeos, Yadhira Carrillo admitió que la enfermedad que padece es una consecuencia de lo que ha vivido en los últimos meses, pues a pesar de que se mantiene muy positiva y confiada en que se demostrará la inocencia del abogado, no deja de ser angustiante saber que su esposo se encuentra en prisión. “Es por estrés, por angustia, es por la situación, pero todo esto se va”, expresó.

Al ser cuestionada sobre la evolución de su enfermedad y si ha notado mejoría, la actriz dijo que por el momento, sus doctores buscan tenerla en reposo, calmada y descansada, y así lograr ver un avance en su estado de salud y recuperar la audición. “De un cien por ciento deberé escuchar quizás un 10, me hicieron una audiometría…”, comentó. “Vamos a ver si en dos meses podemos recuperarlo, entonces me dan medicamento para dormir en la mañana, tarde y noche, muy poquito. Lo que quiere el doctor es que esté muy tranquila para que pueda bajar el estrés, la angustia y poder recuperarlo”, explicó.

A pesar de las circunstancias, Yadhira Carrillo no deja de mostrarse esperanzada y muy positiva respecto a su enfermedad, demostrando su entereza y su apoyo incondicional hacia su marido, pues a pesar de su enfermedad, la actriz no piensa dejar de asistir a las visitas en el reclusorio. “Todo se recupera, con mucha fe y comiendo muy bien y estando tranquilo no pasa nada. Nada pasa. Nada malo pasa”, finalizó con toda serenidad.

