La millonaria suma que Vanesa Bryant podría recibir además de la herencia de Kobe

Además de ser toda una leyenda del deporte, Kobe Bryant se destacó como productor de cine, escritor y hombre de negocios, por lo que no es de sorprenderse que aún después de su lamentable muerte, la exestrella de los Lakers siga generando ganancias. Y es que recientemente se dio a conocer, que como parte de una inversión que Kobe hizo en la empresa de bebidas energéticas BodyArmor en 2013, ahora su viuda Vanessa Bryant y sus tres hijas heredaron el control de las acciones del basquetbolista.

De acuerdo con Fox Business, Kobe era el cuarto mayor accionista de BodyArmor al momento de su muerte, solo debajo del fundador de la compañía Mike Repole y de las empresas Coca-Cola y Keurig Dr. Pepper. El deportista hizo una inversión de 5 millones de dólares para adquirir el 10 por ciento de la compañía en 2013, cuando la marca generaba ganancias insignificantes y buscaba aliarse con el gigante del ramo: Gatorade. Sin embargo, fue hasta 2018, cuando Repole vendió parte de sus acciones a Coca Cola, que la compañía aumentó su valor a 2 mil millones de dólares, lo que de inmediato catapultó el precio de las acciones de Bryant, que hoy en día se estiman en más de 200 millones de dólares, cantidad de la que ahora su familia es dueña.

Mike Repole, reconoció que la inversión de Kobe, así como su visión para los negocios fueron factores determinantes para el éxito actual de la compañía de bebidas. “Perdí a un querido amigo. Perdí a un hermano y BodyArmor perdió a un padre fundador”, dijo Repole a Fox Business. "Las huellas digitales de Kobe Bryant están en toda la marca BodyArmor. La compañía no estaría en la posición en la que se encuentra si Kobe no hubiera creído en ella en y 2013", agregó.

En los últimos años, Kobe diversificó sus horizontes al invertir millonarias sumas en la compra participaciones en la plataforma deportiva The Players Tribune, en Epic Games, Legal Zoom, Scopely, Alibaba Group, entre otras. De hecho, la revista Forbes lo nombró como una de las personas menores de 40 años más ricas de Estados Unidos en 2016.

Por otro lado, la misma revista reveló que tras su muerte, Kobe Bryant habría dejado a su familia una herencia de entre 500 y 600 millones de dólares, 100 de los cuales pudo haber obtenido tras su retiro. Eso, sin mencionar los patrocinios con marcas como Coca Cola y Nike.

