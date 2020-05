Guapísima de azul, África Zavala muestra su crecido baby bump en un nuevo posado premamá

Plena en esta etapa de su vida, África Zavala cuenta los días para debutar en la maternidad, luego de que junto a su novio León Peraza anunciara en las páginas de ¡HOLA! tan formidable buena nueva. La guapa actriz ha contado que se mantiene totalmente resguardada en su hogar ante la contingencia, pues ha confesado que siente temor por ella y su bebé ante la situación actual. No obstante, nada supera la emoción e ilusión que siente por convertirse en mamá y ahora ha compartido una nueva postal, con la que ha dejado ver que el gran día está cada vez más próximo.

La felicidad y plenitud que invaden a África a sus seis meses de embarazo se reflejan sin duda en su imagen, pues cada día luce más guapa y radiante. Para prueba de lo anterior está su más reciente posado premamá, pues ha mostrado su baby bump en todo su esplendor en un ceñido y favorecedor vestido color azul rey. La actriz de 34 años lució tan bella como tierna al posar de perfil frente a la cámara mientras tocaba delicadamente su pancita, mirándola con dulzura.

“Mi bebito y yo les mandamos besos, gracias por llenarnos de tanto amor. Los amo, soy muy afortunada de tenerlos”, escribió África en su publicación, en lo que al parecer fue una sincera dedicatoria a sus fieles fans. Entre los comentarios que generó su post destacó el de su novio, quien nunca pierde la oportunidad de expresarle su amor. “¡Tan bella! Yo me muero de amor por ustedes... ¡Los amo con toda mi alma!”, escribió León, palabras que provocaron a su vez una nueva interacción con la actriz: “Te amamos con todo nuestro ser, mi vida”.

Seguidores y famosos como Andrea Legarreta, Marisol González y Manolo Caro también comentaron el post de África, haciéndole halagos y enviándole sus mejores deseos en su dulce espera, que cada vez está más avanzada. Fue a finales de abril cuando la actriz compartió en su feed de Instagram su último posado premamá y el crecimiento de su pancita hasta la fecha es más que evidente. Semanas antes, la actriz reveló junto a su novio que es un niño el que esperan, noticia que los llenó de gran felicidad.

“Ahora sé que alguien depende mí. Me cambió el mundo completamente, pues ya se piensa en alguien más”, confesó a principios de este mes en entrevista con el diario Excélsior, dejando ver que está muy consciente de la gran responsabilidad que implica convertirse en mamá. La actriz también reveló que el inicio de su dulce espera no fue fácil: “Los tres primeros meses fueron difíciles, con cansancio, pero ahora de repente solo me da dolor de ciática, pero sigo haciendo ejercicio”, contó entonces la actriz, de quien es sabido, comparte con su novio el gusto por la vida saludable.

