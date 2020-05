La emotiva reflexión de Adal Ramones sobre la paternidad

Sin duda alguna, Adal Ramones no solo es conocido por su trabajo en la televisión o sus divertidos monólogos. El conductor también ha sido reconocido por su faceta de padre y por su entrega total hacia sus hijos. Sin embargo, el mismo actor también sabe reconocer que no siempre las cosas salen como uno las imagina y planea, sobre todo cuando se trata de la educación y formación de sus pequeños, algo que ha aprendido a lo largo de sus años como papá de Paola, Diego y Cristóbal, quienes le han dado las mejores lecciones de vida y le han enseñado a entender que no se necesita ser el padre perfecto para ser el mejor.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONDAS:

Así lo reflexionó el presentador en una reciente publicación que hizo en su perfil de Instagram, en la que a corazón abierto habló de cómo fue que comprendió su labor como padre en la vida de sus hijos y de lo satisfecho que está de ver a sus pequeños crecer, sabiendo que ha hecho un buen trabajo como papá, a pesar de los errores o tropiezos que pueda haber tenido en el camino. “El papel más grande y difícil de mi vida: intentar ser papá... un buen papá. Lo más seguro es que falles en el intento y tus hijos encuentren errores en tu actuar, pero si lo que haces es con amor, podrás ese día partir en paz”, compartió el también actor junto a una linda fotografía en la que se le puede ver abrazando a su pequeño Cristóbal, el menor de sus tres hijos.

El conductor continuó con su reflexión, compartiendo un poco de su experiencia como papá con todos sus seguidores a modo de consejo. “Mientras tanto, sigue amándolos y ayudándoles a crear herramientas para su vida, de todo lo que les dejes al irte, es lo que más les ayudará a sobrevivir”, finalizando así su emotivo mensaje, el cual logró conmover a muchos de sus fans, quienes lo felicitaron por la hermosa familia que ha formado y por el gran ejemplo que es para mucho de ellos.

VER GALERÍA

Actualmente, Adal se encuentra pasando la cuarentena rodeado del cariño de sus tres hijos y disfrutando de estos días en los que la situación de emergencia en el mundo les ha permitido estar reunidos y sin las preocupaciones de la rutina diaria. También, el presentador ha podido darse cuenta de lo afortunado que es al ser padre y de vislumbrar el amor desde su perspectiva de padre de tres pequeños.

“El amor por los hijos es más inmenso que este mar y más extenso que el cielo. Nada es imposible para un padre; darás todo, perdonarás todo, y volverás a creer. Entregarás la vida por cualquiera de ellos. Pero no conocería el verdadero amor de un padre si no sintiera el más puro amor de Dios hacia mí”, reflexionó días atrás en sus redes sociales al celebrar el cumpleaños de su hijo Diego.

VER GALERÍA