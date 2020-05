'Él quería una relación seria', confiesa la novia de Raúl Araiza

Tiempo después de poner punto final a su matrimonio, Raúl El Negro Araiza decidió darse una nueva oportunidad en el amor y para su suerte lo encontró en brazos de María Amelia Aguilar, su amiga y colaboradora en el programa Hoy. El conductor de televisión ya ha hablado de lo feliz y enamorado que se siente en estos momentos, y ahora le ha tocado a la psicóloga hablar de su relación, revelando algunos detalles poco conocidos de su noviazgo.

“Partimos de una amistad padrísima, empezamos a salir en enero, y ha sido increíble la transición a una relación formal; el sello de ser amigos es muy padre, porque no hay sorpresas”, contó Amelia en entrevista con TVyNovelas al hablar de lo plena que se siente en estos momentos junto al Raúl. No obstante, la también conferencista confesó que no había pasado por su mente el estar en un noviazgo con él, justamente porque lo suyo era meramente una relación amistosa. “Yo pensé que en algún momento Raúl iba a querer salir con chavitas, actrices o modelos, y no con una mujer como yo, que tiene una vida hecha, completamente resuelta en todos los sentidos”, dijo sincera la especialista, comentando que desde hace 11 meses está divorciada y que es mamá de “hijos grandes”.

“Desde enero se ha dado a la tarea de demostrarme que lo que él quería era una relación seria con alguien que amara y que lo amara”, reveló Aguilar, confesando que ello la tiene feliz e ilusionada. “Han sido cuatro meses y medio padrísimos. Es el hombre que yo quería en mi vida”, aseguró. Y aunque hoy está plena en su relación con El Negro, María Amelia confesó que en un principio sintió miedo por el hecho de relacionarse con una figura pública. “Sí me lo cuestioné por lo mismo, porque mi familia y yo no somos figuras públicas… Y pues de alguna manera sí me sacudió mucho, porque ahora de pronto yo soy la novia y todo el mundo me conoce por mi nombre”, señaló.

La psicóloga reveló que estos días de confinamiento han beneficiado su noviazgo, pues les ha dado la oportunidad de conocerse mejor. “Esto ha dado un giro a nuestra relación porque nos hemos abierto mucho, al grado de llegar a pelearnos y decirnos las cosas honestamente, como van”, contó, dejando ver que, si bien han tenido diferencias como cualquier pareja, eso no ha aminorado el amor que siente el uno por el otro. “No nos hemos separado un solo día, no nos hemos soltado para nada; él ha sido un gran apoyo para mí y estoy muy contenta”, aseguró.

“Somos una pareja que se está formando, y le apostamos a que sea algo muy padre y que dure mucho tiempo”, comentó María Amelia, no obstante dejó claro que por ahora no hay planes de comprometerse. “La verdad es que soy de la idea de que todo a su tiempo, en su momento… y los dos estamos en una edad en la que ya sabemos lo que queremos”, comentó, sin embargo dejó abierta la posibilidad de que tal vez en un tiempo decidan dar un paso más en su relación. “A lo mejor en cinco años pasa, pero no está en nuestros planes ahorita ni vivir juntos ni casarnos, estamos disfrutándonos, y lo único que esperamos es que termine la pandemia para poder viajar, salir y hacer vida de pareja”, aseguró.

