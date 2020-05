Yalitza Aparicio lo hace de nuevo: ahora debuta como columnista en The New York Times La actriz habla en su texto sobre el racismo en México, la discriminación hacia los indígenas y los derechos de las trabajadoras domésticas

A casi dos años de que Yalitza Aparicio saltara a la fama gracias a su participación protagónica en la película Roma, de Alfonso Cuarón, la actriz continúa cosechando éxitos y llevando su mensaje de empoderamiento a donde quiera que va. En esta ocasión, la también profesora ha sido invitada a escribir una columna en The New York Times, como parte del programa The Big Ideas, una sección del prestigiado diario en el que artistas, escritores y pensadores responden a la pregunta: ¿por qué importa el arte? Es así que la originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, ha aprovechado el espacio para poner en el centro de la discusión el racismo en México, los derechos de las trabajadoras del hogar y de los indígenas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

A través de su perfil de Twitter, Yalitza compartió un contundente mensaje con el que invitó a sus seguidores a leer el texto que escribió para The New York Times y en el que habló de las veces en las que ha sufrido de discriminación por sus orígenes. "Hola a todos, estoy aquí trabajando para ayudar a mi país a ser menos racista, mientras soy tendencia a causa de ello. Aprovecho para compartirles mi primer artículo para The New York Times, espero que les guste. ¿Cómo va su sábado?", compartió la nominada al Oscar junto al link que te lleva directamente a su columna escrita originalmente en español y traducida al inglés para su publicación.

En el artículo, titulado In Mexico, Roma Lit a Fire for Workers Rights, la actriz habla sobre cómo la película que le dio la fama puso a discusión temas que anteriormente eran considerados tabú y que pocas veces se ponían sobre la mesa. “El arte arroja luz sobre los problemas urgentes, necesarios y, a veces, dolorosos que no siempre son fáciles de abordar porque nosotros como sociedad no hemos podido resolverlos”, se puede leer en uno de los fragmentos de la publicación.

VER GALERÍA

"De repente, la gente en mi país de origen, México, estaba hablando sobre temas que durante mucho tiempo han sido tabú aquí: racismo, discriminación hacia las comunidades indígenas y especialmente los derechos de las trabajadoras domésticas, un grupo que históricamente ha sido privado de sus derechos", explicó en otro fragmento de su columna, sobre el impacto que la película tuvo en la sociedad mexicana.

Por otro lado, la intérprete se mostró orgullosa de haber sido elegida para darle vida a Cleo y alzar la voz a través de su trabajo actoral, el cual fue aclamado por la crítica de todo el mundo. “Finalmente pude llevar a las pantallas de todo el mundo un personaje que representaba a personas que no habían sido vistas: mujeres mixtecas que trabajaban como domésticas”, expresó. “El papel de Cleo, y el cine en general, han proporcionado un escaparate para que muchas personas sean escuchadas, vistas y valoradas. Este es un primer paso para hacer que el resto de la sociedad sea consciente de la importancia de unirse a la lucha para crear un mundo más diverso e inclusivo”, finalizó.

VER GALERÍA