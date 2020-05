'Sigues presente cada día', Rocío Sánchez Azuara recuerda a su hija a 8 meses de su partida

Para Rocío Sánchez Azuara, la irreparable pérdida de su hija Daniela, a consecuencia de las complicaciones derivadas del lupus eritematoso sistémico que sufría desde que era niña, ha sido un duro golpe con el que poco a poco ha aprendido a vivir, manteniendo viva su memoria a través de las experiencias que acumuló a su lado y que hoy en día son su gran fortaleza. Prueba de ello, es el reciente mensaje con el que la conductora recordó a su hija, justo en la fecha que se cumplen ocho meses de su lamentable partida.

A través de su perfil de Instagram, Rocío hizo una emotiva publicación en la que por medio de una linda fotografía de Daniela y unas hermosas palabras, la conductora rindió un sentido homenaje para su hija, abriendo su corazón y mostrando su lado más vulnerable a sus seguidores. “Ocho meses y sigues presente cada día. Siempre en mi corazón Nanys”, compartió la presentadora entre emojis de corazón.

Los fans de Rocío de inmediato reaccionaron a su publicación con mensajes de aliento y consuelo, haciéndole saber que la acompañan en estos momentos de duelo y lamentando la partida de Daniela. De hecho, la conductora se tomó el tiempo para responder a cada uno de sus seguidores, con sinceras palabras de agradecimiento por estar con ella a su lado durante esta dura etapa de su vida.

A pesar de lo doloroso que puede ser enfrentar la muerte de un hijo, Rocío Sánchez Azuara ha decidido seguir adelante, siempre con la frente en alto y sin dejar de tener presenta a Daniela en cada momento de su vida, extrañando su presencia física, pero manteniendo viva su memoria en el corazón. “Mi hija no se murió, porque yo siempre la voy a llevar conmigo, porque yo siento que no se murió, porque creo yo que cuando perdemos a nuestros seres queridos si los olvidamos mueren, y yo no la voy a olvidar nunca…”, expresó en marzo de este año, durante una emotiva entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda en la que habló con toda sinceridad de la partida de su hija y de su proceso de duelo.

“Yo no debo ser egoísta y pensar que mi hija deber estar conmigo, porque no estaría bien, yo sé que está mejor donde está, o sea, me lo dice mi corazón de mamá, me lo dice todo”, agregó Rocío en la misma charla, dando lecciones de entereza y confiada en que Daniela ahora se encuentra en un lugar mejor.

