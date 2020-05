Eva Longoria y Pepe Bastón celebran su aniversario con un tierno bailaor

Este jueves Eva Longoria y Pepe Bastón celebraron su cuarto aniversario de bodas y los festejos no se hicieron esperar. "Hoy hace cuatro años me casé con este hombre hermoso", escribió la actriz en su cuenta de Instagram al compartir una foto tomada justamente el año pasado, cuando junto a su hijo Santi, asistieron al Festival de Cine de Cannes. "El alma más amable que he conocido. ¡Gracias por ser la mejor pareja en el matrimonio y en la vida! Que Dios continúe bendiciendo nuestro viaje juntos. ¡Te amo amor de mi vida! ¡Feliz aniversario!", agregó la estrella de Desperate Housewives en su romántica felicitación. Pero la celebración no terminó ahí, pues la pareja quiso festejar su amor disfrutando de un íntimo concierto de flamenco en su propia casa. "Qué aniversario... Bailando a seis pies de distancia", comentó la intperprete en otros de sus posts, aludiendo a las medidas de distanciamiento social que se están llevando a cabo ante la pandemia. Lo que tal vez ni Eva ni Pepe esperaban es que su pequeño se convertiría en el alma de la fiesta pues, inspirado por la música, empezó a moverse de manera espontánea enterneciendo a todos los presentes. Luego de que este nene -que aún no tiene ni dos años- tomara la inciiativa, uno de los integrantes de la agrupación le mostró algunos pasos de de flamenco, los cuales Santi no tardó en imitar, en lo que se convirtió en la escena más adorable del festejo. "Santi está aprendiendo flamenco", escribió su orgullosa mamá. Haz cick abajo para ver al Santiago Bastón convertido en el más tierno bailaor.

