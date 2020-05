‘No te cases, estás cometiendo un error', Eduardo Capetillo recuerda lo que le decían previo a su boda con Biby

Con casi 26 años de matrimonio, Eduardo Capetillo y Biby Gaytán conforman una de las parejas más sólidas del espectáculo, y juntos encabezan una de las familias más cariñosas y unidas. Si bien estos dos esposos -como todos- han atravesado por momentos difíciles en su vida de conyugal e incluso han sido objeto de rumores en su relación, lo cierto es que el amor ha sido más grande que todo. Al compartir una reflexión con sus seguidores, el actor y cantante ha tocado el tema de la decisión que tomó años atrás cuando eligió casarse con la actriz pese a que muchos a su alrededor le dijeron que era mala idea y le aconsejaron que no lo hiciera.

Desde hace algún tiempo, Eduardo Capetillo ha estado publicando en su cuenta de Instagram algunos videos en los que comparte con sus seguidores reflexiones y consejos con base en sus propias historias de vida, así como en lecturas e investigaciones que ha hecho por cuenta propia. “La mayoría de las decisiones acertadas las toma el corazón”, aseguró en su más reciente clip titulado Coherencia VS Incoherencia, antes de revelar algunos detalles de su propia experiencia en el tema de las decisiones.

“Hace 25 años, el 99.9 por ciento de mis seres queridos y más allegados me decían: ‘No te cases, estás cometiendo un error, estás muy joven, te vas a divorciar…’”, recordó Capetillo sobre su decisión de contraer matrimonio con Biby, a quien había conocido años atrás en las filas de Timbiriche. “Todo esto lo hacían tendiendo un puente intelectual, ¿qué quiere decir esto? De cerebro a cerebro. ¿Qué acabé haciendo? Lo que me dictó mi corazón, ¿me equivoqué o no? Esa respuesta se las dejo a ustedes”, continuó con su video, dejando ver lo satisfecho que está hasta ahora de haber decidido casarse con la actriz pese a todas las advertencias.

“No es porque presuma yo de un matrimonio perfecto, porque estamos muy lejos de serlo, pero el simple hecho de haber colaborado con Dios y con el universo para que hoy haya en este mundo cinco seres humanos llenos de vida, de alegría, de futuro y de bien, a mí me lleva a me lleva a voltear a ver la respuesta que para mí es la correcta”, concluyó Capetillo en su video al hablar de sus hijos, fruto de su matrimonio con Biby: Eduardo Jr, Ana Paula, Alejandra, Manuel y Daniel.

Eduardo y Biby se dieron el sí para toda la vida en junio de 1994, un enlace que tuvo como testigos a miles de personas, ya que la ceremonia se transmitió por Televisa. Poco después se convirtieron en padres con la llegada de Eduardo Jr, su primogénito. Luego de participar en la telenovela En nombre del amor, la actriz decidió alejarse de medio artístico para dedicarse de lleno a su familia y fue hasta el año pasado que regresó de manera triunfal a los escenarios con su participación en el musical Chicago, convertida en la protagonista Velma Kelly.

