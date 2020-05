¡Ellos bailan así! Gianluca Vacchi y su novia presumen su baby bump con ritmo

Hace unos días Gianluca Vacchi y su novia Sharon Fonseca sorprendieron a todos con una inmejorable buena nueva: su próximo debut en la paternidad. El empresario italiano y la modelo aprovecharon el Día de las Madres para dar la noticia y desde entonces han compartido en sus redes sociales algunas bellas postales de su dulce espera. Y no sólo han llevado su emoción a Instagram por medio de fotos, pues ahora también han publicado algunos videos en Tik Tok, la plataforma de moda. El magnate, famoso por sus inigualables bailes virales, ha protagonizado una nueva coreografía junto a su amada, pero ahora lo que se ha robado toda la atención ha sido si duda el crecido baby bump de la venezolana. En otro divertido clip Gianluca ha simulado tener su propia pancita la cual pareciera haberse desinflado cual si fuera un globo a manos de Sharon. Tan de buen humor se ha dejado ver esta enamorada pareja que hasta se ha animado a recrear una de las escenas de la exitoso programa mexicano La Familia P. Luche, en la que el empresario se ha convertido en Ludovico y la modelo en Federica, dejando ver no sólo su faceta cómica, sino también que son fans de la emisión creada por Eugenio Derbez. "Dicen que durante la dulce espera no cambiamos carácter... ¿Ustedes que piensan?", bromeó Fonseca al compartir su parodia. Haz click abajo para ver a estos dos futuros papá derrochando felicidad.

