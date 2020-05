Mauricio Ochmann de su separación de Aislinn Derbez: 'No hay traición, no hay culpables’

Con suma madurez, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann decidieron poner fin a su relación de pareja hace tiempo, tal como lo dieron a conocer el pasado mes de marzo. Desde un inicio estos dos famosos fueron claros al señalar que su separación se dio en el mejor de los términos, pues además del cariño y respeto mutuo que se guardan, los une el amor a su pequeña hija Kailani. Mientras pasan los días de cuarentena, ambos han dado cuenta en sus redes sociales de lo bien que se llevan y ahora el actor ha confirmado de viva voz lo buena que es su relación con la actriz y ha desmentido las falsas versiones que surgieron a raíz de su ruptura.

Hace poco más de una semana, Mauricio, Aislinn y Kailani festejaron juntos el Día de las Madres, algo que el actor consideró lo más normal debido, no sólo a que ahora se encuentran viviendo bajo el mismo techo, sino también a la alta estima que se tienen los dos. “Ais y yo nos queremos mucho, somos familia y bueno está padrísimo el poder seguir conviviendo como familia, como papás de Kai, el poderla celebrar el Día de las Madres, es una gran mamá”, aseguró Ochmann en entrevista para el programa Hoy.

El actor habló también de su sentir ante los rumores que han rodeado su separación de Aislinn, los cuales incluso han señalado como motivos una supuesta infidelidad. “De entrada me da un poco como de… Entre risa pero también un poquito como de ‘no manches hasta dónde se meten y lo que pueden inventar’”, dijo Mauricio antes de reafirmar con sus palabras lo que en su momento ya dijo la actriz: "No hay sangre, no hay traición, no hay culpables, todo es una situación bonita en amor, en armonía”, aseguró el protagonista de A la Mala. “Yo la verdad es que siento que las relaciones con el tiempo cambian, evolucionan”, reflexionó.

´Gracias a la madurez con la que Mauricio y Aislinn han llevado su separación su convivencia estos días ha sido de lo más amena, y aunque ya no están juntos como pareja, su dinámica sigue siendo como la de una familia amorosa. “Nosotros tenemos una muy buena comunicación y un proceso que lo hemos ido trabajando desde hace muchos meses”, explicó el actor, asegurando además que se encuentra pleno y tranquilo.

Mauricio contó que tanto él como Aislinn siempre estuvieron de acuerdo en no repetir los patrones conflictivos que a menudo se dan cuando hay una ruptura. “Hay tantos ejemplos de tantas parejas, tantos matrimonios que se quedan de la misma manera y viven infelices toda su vida. Nosotros siempre nos prometimos que eso no nos iba a pasar, no, que al contrario siempre íbamos a poner el bienestar común primero y así lo hemos hecho, y ella está feliz, yo también y nos adoramos, y la bebé también está feliz, podemos convivir como familia sin ningún problema”, aseguró.

