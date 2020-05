Alessandra Rosaldo sobre lo que pasó en su estancia en Australia: ‘Me abandoné a mí misma’

En 2018, una gran oportunidad tocó a la puerta de Eugenio Derbez, pues fue incluido en el elenco de la versión live-action de la película Dora The Explorer. Dicho proyectó llevó al actor, a su esposa Alessandra Rosaldo y su hija Aitana a vivir por casi cuatro meses en Australia, donde se grabó la cinta. Si bien se trató de una experiencia inolvidable para los tres, lo cierto que para la cantante significó también dejarse de lado a sí misma, pues se entregó totalmente a su papel de esposa y mamá. Así lo ha confesado ella misma al hablar de las implicaciones que le trajo ese estilo de vida.

“Abandoné todo el movimiento, empecé a no comer bien, fue el año que nos fuimos a Australia, es esa estancia de cuatro meses, fue una hermosísima y gran oportunidad, pero al mismo tiempo yo estaba cien por ciento como esposa, madre y ama de casa”, contó en entrevista con el diario Reforma y admitió que más allá de su aspecto físico, se sentía frustrada por el haberse descuidado, sin embargo aclaró que nunca se trató de depresión.

Pero tras su regreso de Australia, la vocalista de Sentidos Opuestos decidió retomar el entrenamiento, lo cual no fue nada fácil pues había perdido su condición física. “Cuando empecé a entrenar yo estaba físicamente en el peor momento de mi vida, nunca había estado pesando lo que pesaba ni con la talla en la que estaba, me abandoné a mí misma, estaba en un momento difícil”, confesó Alessandra. En el reto de recuperar su figura tuvo de su lado el apoyo de su hermana Mariana, quien se dedica a la nutrición y al fitness: “Fue mi motivación, motor, el empuje que yo necesitaba para retomar el ejercicio y rescatarme”, aseguró.

Tras varios meses de disciplina y duro entrenamiento, Alessandra logró recuperar su figura y prueba de ello fue el día en que regresó a los escenarios tras la pausa que hizo en su carrera por la película de Eugenio. En noviembre del año pasado, la cantante impactó en la presentación de Sentidos Opuestos en la Ciudad de México, luciendo guapísima con cada atuendo.

Pese a las implicaciones que trajo el hecho de que se dedicara por completo a ser esposa y mamá en su estancia en Australia, Alessandra está convencida de que fue la mejor decisión que podía tomarse, pues experiencias anteriores le habían enseñado que estar separados por sus proyectos no era bueno para ellos como familia. “Mientras él firmaba Hombre al agua, yo estaba con Únete a la fiesta y hubo un periodo de cinco semanas en las que no nos pudimos ver, independientemente de lo que nos afecta como pareja y como familia, Aitana lo resintió muchísimo, muchísimo, entonces tomamos la decisión e hicimos el firme compromiso de no volver a pasar por una situación así, de no volver a separarnos”, contó hace un par de años en entrevista con Televisa Espectáculos.

