Mauricio Ochmann sobre el reality: 'No fue una buena experiencia para mí' El actor explicó las razones por las que no disfrutó del todo grabar 'De Viaje con los Derbez'

El año pasado, la familia Derbez permitió a sus seguidores entrar a sus vidas de lleno a través del reality show De Viaje con los Derbez, el cual siguió los pasos del famoso clan durante una travesía por Marruecos. Si bien, la mayoría de los integrantes disfrutó mucho el viaje y el que se grabara cada detalle de su estancia en el país africano, tanto que ya se encuentra en platicas la producción de una segunda temporada, hubo uno de ellos que no la pasó muy bien. Se trata de Mauricio Ochmann, para quien la experiencia de grabar un reality no fue la mejor.

Durante una reciente entrevista con el programa Hoy, el actor se sinceró respecto a sus vivencias durante el viaje familiar que tanto ha dado de qué hablar, revelando las razones por las que la experiencia no le fue del todo grata. “A mí especialmente, el tipo de contenido como de reality, mi experiencia no fue la mejor. Yo me quedó con la ficción, me quedo con el teatro”, explicó. “Para mi fue como experimentar en un género nuevo y la verdad es que a mí el género no me terminó por encantar”, confesó.

Sin embargo, Mauricio dejó en claro que la mala experiencia no tuvo nada que ver con la convivencia con los Derbez, con quien mantiene una relación cercana, a pesar de su separación con Aislinn Derbez, su esposa y madre de su segunda hija, la tierna Kailani. “Yo estoy muy agradecido con la familia, con las vivencias. Me llevo muy bien con todos, los quiero mucho a todos. Seguimos conviviendo, seguiremos conviviendo, pues al final seguimos siendo familia”, señaló.

Hace unas semanas, Alessandra Rosaldo, esposa de Eugenio Derbez, confirmó que la segunda temporada del reality De Viaje con los Derbez ya se encuentra en planeación, por lo que dijo que es casi un hecho que se lleve a cabo. Sin embargo, la participación de Mauricio aún no está confirmada, a pesar de que ya ha sido invitado. “Nosotros directamente con él no lo hemos platicado, obviamente eso le corresponderá a él o a ellos como familia anunciarlo”, comentó la intérprete de Amor de Papel en una entrevista con el programa Ventaneando.

“La verdad es que al 100 yo todavía no se si va a entrar o no va a entrar, por supuesto que cordialmente invitado siempre estará, pero no se ellos como familia qué decidirán, pero sí es muy probable que lo hagamos”, agregó Alessandra, reiterando que la segunda temporada es casi un hecho. ¿Será que convencerán a Mauricio Ochmann?

