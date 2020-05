El hijo de Verónica Castro revela cómo se encuentra la actriz tras la muerte de su madre

Luego de la muerte de su madre, Doña Socorro Castro Alba, ocurrida el pasado 24 de abril, Verónica Castro se ha mantenido muy discreta respecto al tema y solo se ha limitado a compartir algunos mensajes para recordar a su mamá y para agradecer a sus seguidores por el apoyo mostrado durante estos días difíciles. Es ahora su hijo menor, Michelle Castro, quien ha revelado cómo se encuentra la actriz tras la partida de Doña Socorro y de cómo han sido estos primeros días sin su presencia física.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

En entrevista con el programa Sale el Sol, Michelle comentó que han sido días muy difíciles para toda la familia, pero sobre todo para la actriz. “Son momentos muy extraños porque pues, obviamente, la tristeza y los recuerdos de repente nos abundan bastante. Para ella es su mami, y yo creo que no pasa un día donde no platiquemos de ella, desde que murió para acá, pero mi mamá pues es una mujer muy fuerte. Es un momento muy difícil para toda la familia, pero sabemos que tenemos un angelito cuidándonos desde arriba”, dijo.

El hijo menor de la actriz reveló que su madre no asistió al funeral de su abuelita y explicó los motivos por los que decidió que fuera así. “Por medidas de seguridad, mi madre creo que optó, por lo frágil y lo mal que se sentía, y ella sus motivos de a lo mejor de recordarla de cierta forma, prefirió no asistir en ese momento”, señaló. Por otro lado, el menor de los hijos de la también conductora dijo que su hermano Cristian Castro tampoco pudo estar presente, pues debido a las restricciones por el coronavirus, le fue imposible. “También a mi hermano, por más que hubiera querido no podía, no dejaban viajar a México, y como te digo, yo creo que cada uno, cada muerto, cada cosa la vive diferente. Es muy feo no poder estar al lado de mi mamá y poderla abrazar”.

VER GALERÍA

Michelle también reveló que tanto Verónica Castro como toda la familia, tuvieron la oportunidad de despedirse de Doña Socorro y estar a su lado hasta el último momento. “Sí, todos, realmente toda la familia si pudimos, y nos dio tiempo a todos de estar con ella, y de apapacharla, de quererla, de ayudarla y de devolverle un cachito de ese amor que ella siempre nos dio”.

Finalmente, Michelle agradeció las muestras de cariño que les han hecho llegar luego de la partida de su abuelita, no sin antes revelar que Verónica Castro tiene planes para regresar a la televisión este mismo año. Eso sí, solo si la situación actual lo permite. “Parece que sí (regresa) es este año, si todo sale bien, y si todo esto mejora”.

VER GALERÍA