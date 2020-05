¿El reencuentro de Fernando Colunga con un viejo amor?

Nadie puede negar que Fernando Colunga es uno de los galanes de telenovela más famosos, pues su trayectoria habla por sí misma. Luego de permanecer un tiempo alejado de los sets, este guapo actor regresará a la pantalla con un nuevo proyecto, lo que tiene más que emocionadas a sus fans. Apenas el año pasado el intérprete regresó a la televisión en una sonada entrevista en la que confirmó su situación sentimental. Y ahora, mientras se van conociendo detalles de su nueva producción, se ha rumorado que el intérprete compartirá créditos con una bella actriz, con quien hace tiempo se dijo, mantuvo una relación amorosa.

El pasado mes de enero la cadena Telemundo dio a conocer que Colunga había firmado un contrato para protagonizar la súper serie Malverde: El Santo Patrón, producción que desde un principio se proyectó para el año 2021. Si bien es de esperarse que ahora ésta, como todas las producciones, se encuentre detenida debido a la pandemia, lo cierto es que han circulado rumores sobre el resto del elenco con el que Fernando compartiría espacio en la pantalla, y ha llamado la atención específicamente el nombre de la actriz que supuestamente sería su pareja en la historia: Blanca Soto.

Fernando y Blanca son viejos conocidos, pues en 2012 protagonizaron la telenovela Porque el amor manda, de Televisa. Según se especuló en su momento, el amor brincó fuera de la pantalla, y estos dos famosos se habrían visto envueltos en un romance en la vida real. No obstante, ambos prefirieron no pronunciarse al respecto y enfocarse sólo en lo laboral. “Estoy muy feliz trabajando con él. No me gusta hablar de las cosas personales. En este medio estoy acostumbrada a que me estén preguntando todo el tiempo si salgo o no con mis compañeros actores, pero lo que te puedo decir es que estoy feliz trabajando con él y con todo el cast”, dijo la actriz a People en Español en 2014, cuando ambos volvieron a trabajar juntos pero esta vez en la obra de teatro Obscuro total.

Pero desde aquel momento, la actriz dejó en claro la gran admiración que sentía por Colunga. “Es una persona espectacular. Muy profesional y disciplinado, además de muy dedicado y comprometido en su carrera, he aprendido mucho de él en el ambiente profesional”, aseguró entonces. Y aunque Fernando se mantuvo alejado por un tiempo de los reflectores, el destino lo volvió a unir con Blanca, pues a penas a principios de este año volvieron a encontrarse frente a frente y con muchas cámaras como testigos.

El pasado mes de enero, poco después de que se supiera de su nuevo proyecto en Telemundo, Colunga fue captado muy cercano a Blanca durante la alfombra roja del evento Natpe 2020, que dicha televisora realizó en Miami. Los fans más curiosos no pudieron pasar por alto las expresiones físicas entre estos dos famosos, pues dejaron ver la confianza que existe entre ambos. Desde aquel momento algunos seguidores del galán mexicano comenzaron a fantasear con la idea de ver nuevamente a su ídolo con su Blanca, y tal parece que ello se podría convertir en realidad.

