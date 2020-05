El críptico mensaje de Brian Austin Green tras las fotos de Megan Fox acompañada de otro famoso

Todo parece indicar que las cosas entre Megan Fox y su esposo Brian Austin Green no van bien desde hace un tiempo, y aunque la pareja no ha dicho nada al respecto, las actitudes de las últimas semanas y el mensaje que el actor compartió recientemente en sus redes sociales parecen ser una confirmación de lo que se ha especulado sobre su matrimonio, el cual siempre ha tenido altibajos. Y es que desde hace un tiempo, los famosos dejaron de usar sus respectivas argollas de matrimonio e incluso han pasado la cuarentena por separado, rolándose el cuidado de sus tres hijos: Noah, Bodhi, y Journey. Sin embargo, los rumores se han intensificado luego de que la actriz fuera captada acompañada del rapero Colson Bake, mejor conocido como Machine Gun Kelly, en pleno día de su cumpleaños, el pasado 16 de mayo.

Coincidiendo con esa fecha, el protagonista de la serie Beverly Hills 90210 compartió un misterioso mensaje que sus seguidores han interpretado como una sutil declaración sobre la situación que pudiera estar atravesando su relación. "Al final, las mariposas se aburren sentadas en una flor durante demasiado tiempo. Comienzan a sentirse ahogadas. Es un gran mundo y quieren experimentarlo", se puede leer en el mensaje que Brian compartió en su perfil de Instagram, el cual solo acompañó de una fotografía de una mariposa monarca, sorprendiendo a sus fans, pues si algo ha caracterizado al actor, es por ser muy discreto a través de ese medio.

Las palabras Brian Austin Green podrían hacer referencia a las que Megan Fox lleva tatuadas en la espalda y que dice: "Todos nos reiremos de las mariposas doradas", un fragmento de la obra King Lear de Shakespeare y que hoy parece haber sido retomada por el actor para enviar un velado mensaje sobre lo que opina respecto a su relación.

Meghan y Brian se conocieron en 2004 durante el rodaje de la película Hope & Faith, cuando ella tenía 18 años y el 34 años. La pareja se comprometió en 2006, pero no se casaron sino hasta cuatro años más tarde y tras haber cancelado en una ocasión su boda. En 2015, estuvieron al borde del divorcio, sorprendiendo al mundo con la noticia de la llegada de su tercer hijo. Sin embargo, los altibajos en su relación continuaron, llevándolos a la situación que hoy en día viven.

Tras 16 años de estar al lado de Brian, todo parece indicar que la actriz de Transformers estaría rehaciendo su vida amorosa al lado de Machine Gun Kelly, a quien se cree que conoció durante la filamción de la película Midnight In The Switchgrass en Puerto Rico, y que por el momento se mantiene en stand by debido a la pandemia.

