Mauricio Ochmann y Kailani derriten con su nuevo video viral

Mauricio Ochmann es uno de los famosos que no ha tardado en caer en las redes de Tik Tok, la plataforma de videos de moda en la que los usuarios comparten los clips más hilarantes y divertidos de todo el internet. Pues bien, el actor no ha dudado en sumarse a esta nueva tendencia y ha comenzado a conquistar las redes sociales con sus ocurrencias. Pero no esta solo en esta aventura digital, pues se ha hecho acompañar de su hija Kailani, quien le ha agregado un toque de ternura y encanto a los videos de su papá. Bailando, cantando o haciendo graciosas caras, padre e hija se han robado el corazón de sus seguidores que día a día esperan nuevo material de ellos. Mira el video y diviértete con los divertidos videos de Mauricio y Kailani.

