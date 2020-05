Regina, Fernanda y Sofía Castro se reencuentran en la cuarentena con Angélica Rivera

Desde hace ya un tiempo, Angélica Rivera decidió alejarse de los reflectores, por lo que sus apariciones públicas han sido contadas. La actriz, cuyas redes sociales permanecen inactivas o privadas, se ha convertido en protagonista de algunas publicaciones de sus hijas, Sofía, Fernanda y Regina, tal y como ocurrió hace poco más de una semana durante los festejos por el Día de las Madres. Las tres hermanas compartieron algunas nostálgicas postales junto a su famosa mamá, además de emotivos mensajes. Ahora, La Gaviota ha vuelto a hacerse presente y ha sido de la manera más divertida, pues ha acompañado a sus hijas en un popular reto viral. Angélica fue la encargada de guiar una sesión de preguntas en la que sus hijas revelaron algunos detalles de su personalidad que no muchos conocían. "¿Quién es la más sensible? ¿Quién es la más desordenada?", inicia el interrogatorio. Como se ha visto en este tipo de dinámicas, las confesiones deben ir acompañadas de un 'castigo', y en esta ocasión se trató de poner la cara sobre un montón de harina. "¿Quién está enamorada? ¿Quién es la más consentida? ¿Quién es la más berrinchuda?", se escuchaba decir a Angélica y conforme avanzaba la sesión, Sofía, Fernanda y Regina iban dejando sus rostros cada vez más blancos, eso sí, las risas no pararon ni un momento. Haz click en el video para ver lo bien que la pasaron madre e hijas con este juego de confidencias.

