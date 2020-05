Vadhir Derbez recuerda el peligroso accidente que sufrió con Eugenio Derbez

Si algo nos ha quedado claro acerca de Eugenio Derbez, es que es un hombre al que le gustan las emociones fuertes y los deportes extremos. Es por eso que siempre busca compartir este tipo de experiencias con sus hijos, quienes en ocasiones le dan gusto a su papá sin importar el riesgo que implica practicar este tipo de actividades. Alguien que lo ha vivido de primera mano es Vadhir Derbez, quien durante unas vacaciones en Valle de Bravo, tuvo un fuerte accidente mientras paseaba en un lago flotando en un inflable, que a su vez era remolcado por un bote, el cual manejaba Eugenio.

Fue durante la charla que el joven actor mantuvo con su hermano José Eduardo Derbez para su canal Youtube, que los retoños del comediante recordaron la peligrosa anécdota que casi termina en tragedia. "Vamos a contar cuando mi papá casi me mata. No sé si fue accidente, no sé si se quería deshacerse de mí. Ya eran demasiados niños y dijo: 'Pues, ahora es cuando", comentó Vadhir entre risas.

De acuerdo con su relato, este tipo de paseos eran comunes entre la familia. De hecho, José Eduardo reconoció que su papá tenía mucha experiencia conduciendo el bote y remolcando a sus hijos en la dona y que nunca habían tenido ningún tipo de accidente o dificultad. Sin embargo, reconocieron que aquel día, no todo salió como Eugenio esperaba. “Mi papá le empezó a meter (velocidad al bote) mucho más. Iban Vadhir y un amigo mío. Entonces iban muy, muy rápido y había una boya de cemento, no, más bien como de metal", relató el actor de programas como El Privilegio de Mandar.

José Eduardo recordó que su papá se dio cuenta demasiado tarde de que iba a exceso de velocidad, por lo que le fue casi imposible esquivar la boya, terminando estampándose con el artefacto. "De repente pegan con la boya, obviamente los cuerpos de los dos vuelan y se embarran contra la boya los cuerpos. Se escuchó un ruido en seco, y los dos caen al agua. Lo primero que pensamos es: ‘se mataron o quedaron inconscientes o se van a ahogar ahorita que caigan’”, recordó el menor de los hijos varones de Derbez. “Mi amigo traía el brazo lleno de sangre, Vadhir todo raspado lleno de sangre también”, detalló.

A pesar del fuerte golpe y de sus heridas, al intérprete de Toda la Banda lo que más le preocupaba era haber perdido el reloj que su novia de ese entonces le había regalado. “Era mi primera novia. (Por el golpe) se rompió la cadena y el reloj se va al fondo del agua", expresó Vadhir mientras José Eduardo le decía: “Sí, él todo ensangrentado y solo le preocupaba el reloj”, finalizando así el divertido relato de la anécdota que si bien ahora les da risa, en su momento debió asustarlos mucho.

