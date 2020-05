Luisana Lopilato denuncia serias amenazas en contra de Michael Bublé

Hace unas semanas, Luisana Lopilato y Michael Bublé se vieron envueltos en un mar de rumores y especulaciones respecto a su matrimonio, luego de que algunos de sus seguidores malinterpretaran ciertas conductas del cantante hacia su esposa, durante los lives que han venido realizado a través de sus redes sociales. De hecho, la actriz ya se había pronunciado al respecto, descartando cualquier problema en su relación y reiterando su amor incondicional por el intérprete de Haven't Met You Yet. Sin embargo, parece ser que la situación ha escalado aún más, al punto de que Luisana ha denunciado que su familia ha sido víctima de denuncias y comentarios que rayan en la violencia.

Así lo declaró durante une entrevista con el programa argentino Intrusos, en donde de forma muy abierta y sincera, se pronunció sobre la complicada situación que atraviesan como pareja, luego de que se difundieran algunas teorías de su relación en redes sociales. "Son acusaciones que hicieron personas que no me conocen, que no conocen mi entorno ni mi familia. Mike es un hombre con todas las letras y un caballero, está todo el tiempo fijándose cómo hacerme feliz. Nosotros sufrimos mucho como familia para darle tiempo a estas cosas. No hay espacio más que para el amor", dijo Luisana, mostrándose indignada ante los ataques de los que han sido víctimas en las últimas semanas.

La argentina continuó: "Lo que sí te voy a decir es que sentí mucho dolor. Si ellos querían lastimarme, lo lograron. Porque así y todo, saliendo a explicar cuál era mi verdad, a muchos no le alcanzó. Y siguen alimentando algo que no era verdad", expresó la actriz con un semblante realmente serio. Luisana reveló también, que tras difundirse el video en el que supuestamente se muestra que entre ambos famosos existen ciertas conductas que podrían considerarse violentas -según la interpretación de algunos de sus fans-, el cantante ha sido blanco de fuertes amenazas. "Recibí mucho amor de la gente, pero en algún momento sentí y todavía siento un poco de miedo. No sabes la cantidad de gente que me mandó fotos con armas diciéndome que cuando Mike llegara a la Argentina lo iban a matar... Llega un momento que no es lindo. No es lindo que te amenacen de muerte, tengo millones de amenazas. Lo más lindo tapa todo eso pero me da miedo", señaló.

Acerca de cómo se encuentra Michael ante esta situación, Luisana reveló que el cantante no la ha pasado del todo bien, pues lamenta que todo esto haya nacido en el país natal de su esposa, Argentina. “Mike ama nuestro país, le encanta ir para allá, acompañarme. Para él es como estar de vacaciones, le encantan los amigos que se hizo en nuestro país. Todo esto lo vivió con mucho dolor…. Es horrible", expresó.

Finalmente, la actriz hizo un llamado a dejar de banalizar un tema tan delicado como lo es la violencia de género o familiar, pidiendo que la dejen de poner como una víctima cuando no lo es y enfocarse en el problema real. "Las personas que me quisieron victimizar siento que lo que buscaban era que yo saliera a contestarles. Me tuve que bancar a personas analizando los gestos de mi cuerpo. No es un chiste (la violencia de género), es peligroso lo que está pasando en la Argentina y en el mundo. Me dolió mucho", finalizó.

