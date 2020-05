José Eduardo le confesó a Vadhir su romance con una mujer mayor

Los hermanos Derbez han encontrado en sus respectivos canales de Youtube, el medio perfecto para acercarse a sus seguidores y compartir con ellos algunos detalles de su vida familiar y contar algunas divertidas anécdotas que han vivido juntos. A través de ese mismo medio, los hermanos también se han atrevido a hablar de la forma más sincera y transparente de algunas situaciones un poco más íntimas, como en cualquier platica entre hermanos. Tal es el caso de José Eduardo Derbez, quien de forma muy abierta habló del romance que tuvo con una mujer algunos años mayor que él.

A través del canal de Vadhir, en donde mantuvo una divertida charla con su hermano menor, el comediante se sinceró y habló del romance que mantuvo con una misteriosa mujer algunos años más grande que él, cuando apenas era un jovencito. “Yo tenía como 18 y ella tenía como 50”, reveló José Eduardo, luego de que su hermano le preguntara sobre si alguna vez había tenido una relación con alguien mayor.

Ante la cara de sorpresa de Vadhir, quien lucía un tanto desconcertado, el artista de 28 años se apresuró a aclarar: “Pero solo fue de un día”, provocando las carcajadas de su hermano, quien con una enorme sonrisa en el rostro y habiendo asimilado la confesión del menor de los hijos varones de Eugenio Derbez, le contestó: “No, pues no te pregunté su fue una relación larga o corta”, dejando hasta ahí el tema, sin entrar en más detalles.

En días pasados, Vadhir Derbez había compartido en su canal de Youtube una reacción al video que sus hermanos José Eduardo y Aislinn habían hecho para el perfil del comediante, en donde uno de los temas de conversación fue el mismo Vadhir. En dicho clip, el joven artista había prometido revelar los secretos más íntimos de sus hermanos, tal y como lo hicieron ellos en él, pero sin estar presente. “Me ventanearon bastante, pero se los prometo: después me voy a juntar con José Eduardo y luego con Ais, y les va a tocar a ustedes, se los digo. Les va a tocar su ventilada, porque también se me sus trapitos, les voy a sacar sus trapitos al sol, porque así que ustedes digan: ‘que blancas palomitas son’, no, no, no”, dijo el actor en su video de aquel día.

Y al parecer lo ha logrado, por lo menos con José Eduardo, quien sin quererlo, ha respondido a cada cuestionamiento de su hermano, dejando al descubierto por sí solo algunos de los detalles más privados de su vida. Ahora solo queda esperar el video con Aislinn, en el que con seguridad logrará sacarle alguno que otro detalle interesante de su vida.