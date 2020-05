Dayanara Torres confiesa que está abierta al amor y que ya busca a su galán en una aplicación de citas La ex reina de belleza dio detalles de cómo se encuentra en estos instantes, a unos meses de haber librado la batalla contra el cáncer

Con nuevos bríos, así mira la vida Dayanara Torres, a poco tiempo de haber vencido la batalla contra el cáncer de piel que padeció. A la par de esta circunstancia, la modelo ha pasado la página de la desilusión amorosa por la que atravesó, luego de que su entonces prometido, Louis D‘Esposito, haya decidido finiquitar su relación con ella, a raíz de los problemas de salud que la aquejaron. Mientras tanto, hoy está dispuesta a dar pasos firmes, tanto así que se encuentra abierta completamente al amor, así lo ha confesado en una de sus recientes entrevistas, en la que dio muestra de la gran motivación que en este instante la invade.

Siempre con una sonrisa por delante, la guapa modelo se mostró orgullosa de haber librado sus batallas, e incluso aborda con mucha calma el episodio de cuando el hombre al que amó se marchó para siempre, tomando lo acontecido con demasiada filosofía. “Yo creo que a nosotros nos crían de otra forma, yo creo que fue una cosa a lo mejor cultural, no sé, quizá. Es italiano, pero nacido y criado aquí en los Estados Unidos, en Nueva York…”, dijo en entrevista para Molusco TV, en YouTube. “Fue por teléfono, así me habló, que no podía lidiar con eso…”, recordó la exreina de belleza.

Sin embargo, hoy nada la detiene, pues tras superar la adversidad reconoce que está abierta al amor, y aunque derivado de la pandemia de coronavirus le sea imposible concertar citas, ha encontrado un medio adecuado para conocer al probable galán de sus sueños. “Mis amigos me pusieron en un App… porque estamos en cuarentena, no puedo salir… así no puedo conocer, ya que estamos aquí en casa, estoy mirando…”, dijo visiblemente animada, para después especificar el tipo de aplicación en el que ha dado de alta su perfil. “Es una bien exclusiva de gente del ambiente…”, dijo, sin ahondar en más detalles.

Pero más allá de lo complejo que pueda resultar la búsqueda del amor por esos medios, Dayanara se mantiene optimista, incluso mirando el lado positivo de su pasado sentimental con D‘Esposito. “Pero cuando llegue va a llegar, y si esta última persona que vino que para mí era casi, quitándole lo que no era bueno, era tremenda persona y era tremenda persona con los nenes y los nenes lo admiraban. Eso yo necesito, yo creo que cada uno te va llevando al que verdaderamente sea …”, aseguró durante la íntima conversación, en la que además contó que ha permanecido enfocada en sus proyectos profesionales.

Por ahora, Dayanara disfruta junto a sus seres queridos, cuidándose al máximo durante esta etapa de cuarentena. Entre otras cosas, reveló que aunque ya se encuentra mejor, tendrá que seguir con las radiaciones por dos años, esto durante cada tres meses y con la finalidad de que todo permanezca en orden, así como de mantenerse lejos de cualquier riesgo. “Sigo teniendo defensas bajas, especialmente con lo de la radiación, esos días de radiación me acaban… pero a la misma vez me siento dichosa que terminé ese tratamiento (contra el cáncer)…”, explicó, asegurando que la siguiente vez que tenga cita con el médico acudirá debidamente protegida, con mascarilla cubrebocas, para evitar cualquier riesgo.

