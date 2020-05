¿Ha hablado mal de sus compañeros? Galilea Montijo se confiesa de la forma más divertida

Si hay algo caracteriza a Galilea Montijo además de su belleza y carisma, es su sinceridad, así como su buen sentido del humor. Además de arrasar cada día con sus looks en la pantalla, la conductora de televisión ha cautivado al público con su personalidad divertida, tal como lo dejó ver ahora en el programa Hoy. Si ya antes había participado en una dinámica de confesiones junto a su marido, ahora lo ha hecho con sus compañeros en el matutino y las revelaciones han resultado tan interesantes como divertidas.

Junto a varios de sus compañeros, Galilea participó en el popular juego Yo nunca, nunca, el cual, si bien tiene algunas variantes, en todas la finalidad es que los contendientes sean sinceros y respondan una serie de preguntas, y cuando se trate de una respuesta positiva accedan a un tipo de castigo, el cual que en esta ocasión fue pintarse la cara con lipstick y harina. “No se vale mentir”, advirtió la conductora al inicio de la dinámica. “Yo nunca, nunca… He stalkeado el Instagram de mi ex”, fue el primer cuestionamiento, mismo que pasó inadvertido para Gali, pues al parecer no se identificó con una situación así.

Pero lo que sí reconoció Galilea en la dinámica fue que ha revisado el celular de su pareja, en cambio su respuesta fue negativa cuando se les planteó a ella y a sus compañeros si habían sido infieles en alguna ocasión o si había llamado a alguna ex pareja estando en estado inconveniente. “Te lo juro que yo con los ex….”, dijo antes de hacer una mueca de asco. Del mismo modo, la conductora descartó haber usado aplicaciones para ligar.

Y con respecto a temas laborales también hubo algunas sinceras confesiones. “Yo nunca, nunca… He hablado mal de uno de mis compañeros que está aquí”, decía una de las afirmaciones, la cual inmediatamente Galilea confirmó aplicándose bastante labial en el rostro, eso sí, la dinámica no permitió revelar de quién se trataba. Y cuando se cuestionó si alguien había mentido a sus jefes para no ir a trabajar, la conductora también dejó ver que ella lo había hecho, pues enseguida se polveó la cara con harina, provocando sorpresa entre sus colegas.

“Yo nunca, nunca… Me ha gustado uno de mis compañeros de aquí”, fue otra de las preguntas, ante la cual Gali sacó a relucir su lado bromista. “A ver, es que también, me ponen al Burro (Van Rankin), luego también me ponen a Paul (Stanley)”, dijo entre risas, provocando la misma reacción de sus colegas quienes conocen su sentido del humor. “Yo nunca, nunca… Me he hecho una cirugía estética”, fue otra de las afirmaciones que Galilea confirmó al polvearse generosamente el rostro.

