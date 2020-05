En ¡HOLA!, Silvia Pinal, las imágenes más esperadas

En medio de la pandemia se dio la triste noticia, Doña Silvia Pinal se encontraba en el hospital a punto de entrar a cirugía tras haber sufrido una caída en su casa. Las alarmas se levantaron inmediatamente, pero afortunadamente, horas después se sabría que la gran estrella de nuestro país había salido bien de su operación y se recuperaría en casa con las medidas correspondientes ante la situación sanitaria que se está viviendo en todo el mundo. Optimista, vital y de vuelta a casa, esta semana en ¡HOLA! -disponible los jueves-, las imágenes más esperadas de Silvia Pinal, ya recuperada de su grave operación.

“Lo que me mantiene siempre en pie es una inmensa felicidad”, nos ha dicho la diva del cine de muy buen humor y con el ánimo en alto después de haber pasado por una breve estancia en el hospital. “Estoy bien, de maravilla. ¡Ya me quiero ir a trabajar!”, ha asegurado la musa de Luis Buñuel y Diego Rivera, quien una vez más ha dado muestra de su impresionante fuerza. No te pierdas la entrevista completa y las fotografías más esperadas en esta edición.

También esta semana, Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas, los mejores compañeros de juegos de sus hijos, Máxima y Leo. Raúl ‘El Negro’ Araiza, en casa con Camila y Roberta. María de la Fuente y Max Villegas, siempre es primavera en su pequeño «edén» de la Ciudad de México. Ilse Salas, la cuentacuentos favorita de sus hijos. Y Archie, el nuevo príncipe de Hollywood, cumple un año.

Además, Harry y Meghan, todos los detalles de la megamansión donde viven, en Hollywood. Salma Hayek nos habla del amor, de su hija, Valentina, y de su amistad de toda la vida con Penélope Cruz. La rompedora imagen de la Reina Máxima de luto, en un Ámsterdam completamente vacío. Y Elon Musk, las últimas polémicas que rodean al multimillonario de otra galaxia, que ha sido padre por séptima vez.