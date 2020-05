¡Quién necesita un dron! Así imitó Aislinn Derbez el video de su hermano Vadhir

Con su talento y simpatía, los Derbez han sabido conquistar el mundo de las redes sociales, donde acumulan millones y millones de seguidores. Cuando Tik Tok empezó a popularizarse, los integrantes de esta famosa familia no tardaron en abrir sus cuentas y arrasar en dicha plataforma. Vadhir es uno de ellos, pues desde hace meses ha compartido videos muy divertidos y ha mostrado su talento como bailarín. Aislinn, su hermana mayor, ha hecho lo propio en su perfil y también ha sacado a relucir su sentido del humor. La estrella de La Casa de las Flores no dejó pasar la oportunidad de burlarse -de una manera muy creativa- de los videos de su hermano, quien no ha escatimado en recursos para hacer sus grabaciones, y prueba de ello, es que algunos los ha realizado con ayuda de un dron. "¿Quieres ver algo genial? Espera", se lee sobre el video que hizo Vadhir, mismo que su hermana replicó, incluso usó un atuendo parecido. Pero, a falta de este gadget, la actriz se las ingenió para recrear el efecto y el resultado fue de lo más gracioso, tanto que su mismo hermano lo reconoció. "Tu sí estás cañona, los efectos de Avengers se quedaron estúpidos al lado tuyo. Maestra", escribió el joven intérprete, mientras que otros famosos también aplaudieron su originalidad. Haz click en el video para ver a estos dos hermanos en su momento más divertido.

