Luis Fonsi sobre su divorcio de Adamari López: ‘Se han dicho cosas horribles’

Sin duda alguna, uno de los episodios más difíciles en la vida de Luis Fonsi fue su divorcio con Adamari López en 2009. En aquel entonces, la pareja dio mucho de qué hablar, pues su separación se dio prácticamente de forma pública e incluso se llegaron a formar bandos entre los fans de ambos y en los medios de comunicación se contrastaban las versiones de los dos artistas, y todos opinaban al respecto. De hecho, el mismo Fonsi ha admitido que esa etapa en su vida ha sido una de las más difíciles que ha enfrentado a lo largo de su carrera, pues fue blanco de críticas y señalamientos sin fundamentos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS:

Así lo confesó el cantante durante una entrevista con el programa El Break de las 7, conducido por Chiquinquirá Delgado, en donde de forma muy sincera habló de cómo fue que vivió esta complicada etapa de su vida. "Tener un divorcio público no fue nada fácil y que todo el mundo opine y que todo el mundo piense que sabe más que uno no fue nada fácil", comentó el actor luego de ser cuestionado acerca de los que considera que han sido los momentos más difíciles de su carrera.

Sin embargo, el intérprete de Despasito ha aprendido de esta experiencia a no permitir que nunca más le vuelvan a afectar los comentarios de terceros y menos cuando están basados en especulaciones e información que no es del todo cierta. "Se han dicho cosas horribles, lo que pasa es que ya uno va aprendiendo a dejar ir esos comentarios que no tienen peso", expresó.

VER GALERÍA

"Yo digo: sabes qué me voy a concentrar en mí, en lo que yo hago. Yo sé que soy una buena persona, no soy un hombre perfecto, he cometido mis errores, pero sabes qué, si eso que están diciendo de mí no es verdad, no voy a ser de esas personas que voy a salir a armar un escándalo y una conferencia de prensa", agregó.

De hecho, el cantante siempre ha sido una persona que prefiere mantener su vida personal al margen de su carrera, sobre todo cuando se trata de asuntos tan delicados como su divorcio, por lo que prefiere enfocarse en su música y en que la gente lo siga conociendo a través de su trabajo. "La gente sabe quién soy, lo mío es hacer música, hacerlo de corazón. Yo vengo de una familia tranquila, llena de mucho amor, así me criaron a mí. Yo soy una persona humilde y voy a seguir luchando por mis sueños y eventualmente la gente se va a dar cuenta de que eso que se dijo no fue verdad. Se lo voy a demostrar, no se lo voy a decir", aseveró.

VER GALERÍA